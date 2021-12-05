Поцелуи и скандалы: как прошел седьмой эфир шоу-детектива Маска

Подробности седьмого выпуска шоу "Маска" / Фото: YouTube, instagram.com/maskaukrainetv

В эту субботу на телеканале "Украина" показали новый эпизод гипершоу "Маска", который зрители ждали целую неделю. В самом начале эфира на сцену вышла приглашенная звезда в костюме Норки и сразу же высказала претензии к Андрею Данилко.

После того, как все узнали, что за звезда пряталась в удивительной Маске, она поцеловалась с одним из звездных детективов проекта!

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Норка в седьмом эфире шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Далее пришла очередь уже известных героев второго сезона. Перед зрителями и детективами появился Мухомор, который так понравился Оле Поляковой. Певица, кстати, предположила, что это может быть Артем Пивоваров.

Выступление Мухомора в седьмом выпуске "Маски" / Фото: телеканал "Украина"

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Следующей на сцену шоу-детектива вышла Жирафа. Слава Каминская или Jerry Heil? У детективов шоу было много вопросов к этому персонажу, но ответы их только запутали.

Жирафа в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Котик своими подсказками тоже лишь запутал детективов шоу "Маска", хотя у них появились варианты: Виктор Павлик, Эктор Хименес-Браво и снова Артем Пивоваров.

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Котик в седьмом выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Далее выступил Робот, который, пожалуй, остается самым неоднозначным героем этого сезона. Детективы "Маски" не могут определиться – мужчина или женщина скрывается в этом образе.

Выступление Робота в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Пришло время первого голосования, которое определило первого претендента на вылет в эту субботу – Котика.

Горилла следующей вышла на сцену шоу-детектива "Маски" и на этот раз, по мнению, звездных экспертов проекта, пела не во весь голос. Ранее все думали, что Горилла – это Джамала, а теперь DZIDZIO предположил, что это может быть TAYANNA.

Выступление Гориллы в шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Белый Тигр растрогал своим номером и исполнением песни "Журавлі" группы The HARDKISS. Настя Каменских и Оля Полякова думают, что за маской скрывается актер.

Тигр в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Cкандал во время своего выступления совершила несколько убийств. Героиня шоу также ушла со сцены и оставила звездным детективам черный ящик с подсказкой, чем удивила всех присутствующих в студии – там был портрет турецкого султана из сериала "Великолепный век". Ксения Мишина, Ани Лорак или Ольга Сумская? У детективов "Маски" много вариантов для этого персонажа шоу.

Скандал в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

Порося исполнило в новом выпуске шоу "Маска" песню Сергея Бабкина "Де би я". Детективы решили, что в этом костюме прячется ведущий. Звучали также версии, что это может быть Юрий Ткач, Михаил Поплавский и Дядя Жора.

Порося выступил в седьмом выпуске "Маски" / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

После второго голосования стало известно, что к Котику в финальном раунде присоединится Порося.

Порося и Котик прошли в финальный раунд шоу "Маска" / Скриншот из видео

Зрители гипершоу в третий раз проголосовали за то, чтобы именно Порося сняло маску. Какая звезда пряталась в этом образе, узнайте здесь.

Смотрите самое загадочное и самого звездное шоу "Маска" по ​​субботам в 21:00 на телеканале "Украина".

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