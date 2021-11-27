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Кто был в маске Шмеля – на гипершоу Маска рассекретили звезду Квартала 95 (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"
27 ноября, 23:29
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В шестом выпуске загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина" рассекретили еще одного персонажа. Под угрозой вылета в эту субботу оказались Шмель и Скандал
Кто скрывался в маске Шмеля - видео
Кто скрывался в маске Шмеля - видео / Фото: instagram.com/maskaukrainetv

На прошлой неделе маску пришлось снять Кажану. Звездные детективы проекта угадали этого персонажа – им был известный украинский актер Остап Ступка.

Сегодня решалась судьба Шмеля и Скандала. По итогам финального голосования, в котором принимали участие только зрители самого звездного и загадочного шоу "Маска" на телеканале "Украина", уйти из проекта пришлось Шмелю.

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Оказалось, что все это время за маской Шмеля прятался украинский актер Степан Казанин! Смотрите, как это было, в видео:

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Олег Винник обратился к Степану Казанину и отметил, что тот красиво поет. Комик же поблагодарил детективов "Маски" за то, что они не сразу его рассекретили.

Любопытно, что Андрей Данилко еще во время выступления Шмеля говорил своем коллегам-детективам, что знает, кто в костюме, и даже подшучивал над Каменских, Винником, Поляковой и DZIDZIO, не давая им ни малейшей подсказки.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор проекта "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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