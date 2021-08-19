Больше не тайна: Елизавету II смущала тяга Кейт Миддлтон к роскоши

Какие сомнения у Елизаветы II были по поводу Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Королевские эксперты ранее уже признавались, что изначально Елизавета II не видела Кейт Миддлтон частью королевской семьи. Елизавета II сомневалась, что Кейт справится с королевскими обязанностями. Теперь же королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что королеву еще смущала любовь герцогини Кембриджской к роскоши. Об этом пишет Тhe Sun.

Постоянное перемещение от одного пятизвездочного отеля к другому едва ли можно назвать подходящим поведением для молодой женщины, которой однажды суждено стать королевой, – говорила Елизавета II.

Елизавета II считала, что Кейт Миддлтон не подходит на роль старшего члена монаршей семьи / Фото: Getty Images

До свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон проводили много времени на фешенебельных курортах или любили посещать частный остров Мюстик в Карибском море. Из-за того, что герцоги Кембриджские часто летали на остров, то Кейт даже называли королевой Мюстика. Елизавета II не была в восторге от этого.

В то время в Британии отмечался экономический спад. Именно поэтому такая легкомысленная демонстрация богатства была крайне неприятна королеве, – отметила королевский эксперт.

К слову, сейчас Кейт Миддлтон никто не может упрекнуть в слишком роскошной жизни. Она часто делает покупки в обычных супермаркетах, летает на бюджетных авиарейсах и выходит в свет в одних их тех же образах. В гардеробе герцогини Кембриджской есть одежда как и люксовых брендов, так и масс-маркет.

Спецслужбы предотвратили отравление старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон – подробности в сюжете:

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