Почему на самом деле расстались Наташа Королева и Игорь Николаев – признание певицы

Наташа Королева назвала причину развода с Игорем Николаевым / Фото: Instagram
Наташа Королева и Игорь Николаев вместе прожили десять лет. Певица часто в своих интервью вспоминает отношения с первым супругом Игорем Николаевым и рассказывает ранее неизвестные факты. Теперь артистка решила поговорить о причинах развода с известным композитором. .
По мнению певицы, первый супруг допустил ошибку, когда попытался давить на нее — это и привело к разводу.
У меня за спиной два брака, один десять лет, другой уже 20. В первом опыте партнер хотел меня под себя подстроить, изменить, и это получалось в юные годы. Но потом внутренний стержень дал мне понять, что мне некомфортно, — поделилась певица в интервью Елене Ашаниной.
Ранее Наташа Королева призналась, почему они с Игорем Николаевым не стали родителями. Для певицы тогда на первом месте была карьера и артистка не думала о детях.
Был период у Игоря, когда он очень хотел, но я была не готова. Знаете, я и к браку была не готова в 18 лет. Поэтому, когда он просил сильно детей, я не понимала: „Какие дети?!". Я сама была еще ребенком, – рассказывала в одном из своих интервью певица.
Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева развелись в 2001 году. В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за Сергея Глушко. Пара воспитывает сына Архипа.
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