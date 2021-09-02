Почему на самом деле у Пугачевой не сложились отношения с Кузьминым – признание брата певца

Брат Владимира Кузьмина прокомментировал слухи об отношениях Аллы Пугачевой с его братом / Фото: Instagram

Личная жизнь Аллы Пугачевой – постоянная почва для обсуждений и сплетен. Сейчас певица счастлива в браке с Максимом Галкиным. Однако в СМИ все еще вспоминают и о других романах артистки. Некоторое время Пугачевой приписывали роман с Владимиром Кузьминым. Артисты эту тему не комментируют, а вот брат Кузьмина решил развеять популярный слух.

Как рассказал Александр Кузьмин в беседе с Sobesednik.ru, он не верит в роман между его братом и певицей.

Алла Пугачева и Владимир Кузьмин / Фото: Instagram

Но даже, если бы между Кузьминым и Пугачевой были отношения, вряд ли бы они дошли до заключения брака. По мнению Александра, Владимир лидер по натуре и не смог бы подстроиться под не менее сильную Пугачеву.

Все прекрасно знают, как Алла со своими мужьями обычно поступает. Там лирики мало, в основном деловые вопросы решаются, на которые Владимир вряд ли бы подписался. В тех отношениях не было особой перспективы. Володя – лидер. Он никогда бы не согласился на роль Киркорова, Галкина и всех тех, кого Алла Борисовна поджала под себя, – сказал брат Кузьмина

Почему в СМИ ходили слухи о расставании Аллы Пугачевой и Максима Галкина – смотрите видео:

Другие новости о певице: