Чому насправді у Пугачової не склалися стосунки з Кузьміним – визнання брата співака

Брат Володимира Кузьміна прокоментував чутки про стосунки Алли Пугачової з його братом / Фото: Instagram

Особисте життя Алли Пугачової – постійна грунт для обговорень і пліток. Зараз співачка щаслива в шлюбі з Максимом Галкіним . Однак в ЗМІ все ще згадують і про інші романи артистки. Деякий час Пугачової приписували роман з Володимиром Кузьміним. Артисти цю тему не коментують, а ось брат Кузьміна вирішив розвіяти популярний слух.

Як розповів Олександр Кузьмін в бесіді з Sobesednik.ru, він не вірить в роман між його братом і співачкою.

Алла Пугачова і Володимир Кузьмін / Фото: Instagram

Але навіть, якщо б між Кузьміним і Пугачової були стосунки, навряд чи б вони дійшли до укладення шлюбу. На думку Олександра, Володимир лідер по натурі і не зміг би підлаштуватися під не менш сильну Пугачову.

Всі прекрасно знають, як Алла зі своїми чоловіками зазвичай вчиняє. Там лірики мало, в основному ділові питання вирішуються, на які Володимир навряд чи б підписався. У тих стосунках не було особливої перспективи. Володя – лідер. Він ніколи б не погодився на роль Кіркорова, Галкіна та всіх тих, кого Алла Борисівна стиснула під себе, – сказав брат Кузьміна.

Чому в ЗМІ ходили чутки про розставання Алли Пугачової і Максима Галкіна – дивіться відео:

Інші новини про співачку: