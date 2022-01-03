Почему никто не верит в роман Димы Шевченко и Кати Шеффер (фото)

Финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко/певица Катя Шеффер / Фото: instagram.com/dmitrij_sheff, instagram.com/katyasheffer
В декабре финалист романтического реалити "Холостячка-2" наконец-то поделился подробностями новых отношений. Дима Шевченко признался, что встречается с 34-летней Катей Шеффер.
Они познакомились задолго до того, как начали выходить эпизоды шоу и паре нельзя было появляться вместе на публике. Шевченко рассказал, что последние выпуски "Холостячки-2" смотрел вместе с любимой.
Новый год влюбленные тоже встретили вместе – в соцсетях опубликованы кадры, где Шевченко целует Шеффер. Но многие пользователи не верят в искренность их чувств и вообще в то, что Дима и Катя не пиарятся.
В комментариях под видео с парой пользователи Instagram пишут, что "поцелуй еще ничего не значит", а кто-то уверен, что таким образом Катя Шеффер решила "раскрутить свою страницу":
- "Этот союз ненадолго"
- "Жаль, что не Злата, она ему очень подходит. Злата натуральная, а эта вся искусственная Барби"
- "Катюха тоже решила себе инст раскрутить за счет Димона"
- "Поцелуй в щеку еще ничего не значит"
Что известно о Кате Шеффер
Катерине Шеффер 34 года. Она живет в Киеве и воспитывает сына. В 2008 году Катя попала в трио "Голливуд" продюсера Юрия Никитина, но уже через два года она решила покинуть коллектив и строить сольную карьеру.
Катя уже познакомила сына со своим новым бойфрендом, а сам Дима Шевченко говорит, что давно мечтает о своих детях.
Шеффер была участницей украинского "Холостяка" с Максом Чмерковским в 2011 году.
Ранее сообщалось, что Злата Огневич встретила Новый год в компании участника "Холостячки-2".