Злата Огневич встретила новый год в компании участника Холостячки-2

Злата Огневич встретила 2022-й в Октябрьском дворце (Жовтневий палац) в Киеве. Вместе с ней были фаворит "Холостячки" Максим Тарапата, сестра Златы – Юлия и сестра Максима – Александра.
Снимками Огневич и Тарапата поделились в Instastories.
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После финала "Холостячки" Злата Огневич и Максим Тарапата сблизились. А когда стало известно, что певица рассталась с победителем шоу – Андреем Задворным, в Сети заговорили о возможном романе Златы и Максима.
Для вечера Огневич выбрала роскошное черное платье с пышной юбкой и корсетным верхом.
Злата и Макс действительно очень близки. Тарапата поддержал исполнительницу после болезненного разрыва с Андреем Задворным. Они вместе ходят на прогулки, много общаются и даже бывают на свиданиях, как рассказала сама Злата.