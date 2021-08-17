Почему принц Гарри не может наладить отношения с принцем Чарльзом

Принц Гарри может не помириться с принцем Чарльзом / Фото: Getty Images
Принцесса Евгения хочет помирить принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. Королевские эксперты сомневаются, что в ближайшее время внуку королевы удасться наладить отношения с родственниками. Особенно пока не стоит надеяться на примирение принца Гарри с отцом.
Главный редактор телеканала о королевской семье True Royalty TV Ник Буллен рассказал, что принца Чарльза очень обидели откровения принца Гарри. Об этом сообщает Fox News.
От близких к Чарльзу людей мне известно, что его очень задели все эти откровения за последние несколько месяцев, – рассказал Буллен.
Но пока принца Гарри не собирается мириться с отцом.
Становится понятно, что линии фронта определены, а отступать не хочет никто. Никакого перемирия не будет, - сказала королевский эксперт Даниела Эльзер изданию Daily Express.
По мнению королевского эксперта, конфликт может усугубиться – не исключено, что принц Гарри и Меган Маркл из-за многомиллионной сделки с Netflix могут снова поделиться скандальными откровениями о королевской семье.
Даже компании с миллиардными доходами не могут позволить себе и дальше вкладывать деньги в двух очень известных людей, если эти вложения себя не оправдают, – считает королевская эксперт.
Напомним, ранее появлялась информация, что принц Чарльз не захотел встречаться с принцем Гарри во время его приезда в Лондон в июле.
Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:
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