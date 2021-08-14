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Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединятся для совместного проекта Netflix

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
14 августа, 06:30
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По словам источника, Меган говорила о сотрудничестве в проекте Netflix, который будет посвящен благотворительной деятельности герцогини Кембриджской
Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось наладить отношения
Кейт Миддлтон и Меган Маркл удалось наладить отношения / Фото: Getty Images

Меган и Кейт вели переговоры о сотрудничестве в шоу Netflix. Маркл, которая недавно впервые после родов появилась на публике, связалась с Миддлтон первой.

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На самом деле обе очень хорошо ладят и все чаще общаются, пишет Us Weekly, ссылаясь на своего инсайдера.

Меган говорила с ней о сотрудничестве в проекте для Netflix – документальном фильме, который осветит благотворительную деятельность Кейт и огромное влияние, которое она оказала своей благотворительностью, – сообщает источник.

Кейт Миддлтон может поработать с Меган Маркл над одним проектом
Кейт Миддлтон может поработать с Меган Маркл над одним проектом / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что Кейт Миддлтон ведет более традиционный образ жизни члена королевской семьи, нежели Меган Маркл, предложение последней для супруги Уильяма – большая честь.

Кейт очень польщена и между ними все очень хорошо, – добавил инсайдер.

Напомним, что в сентябре 2020 года Меган Маркл и ее муж принц Гарри подписали многолетний контракт на создание оригинального контента для стриминговой платформы, включая документальные фильмы, фильмы и сериалы, а также детские программы.

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Недавно сообщалось также, что у Меган Маркл и принца Гарри появился союзник в королевской семье – принцесса Евгения задалась целью помирить принца Гарри и Меган Маркл с остальными членами королевской семьи.

Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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