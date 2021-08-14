Кейт Миддлтон и Меган Маркл объединятся для совместного проекта Netflix

Меган и Кейт вели переговоры о сотрудничестве в шоу Netflix. Маркл, которая недавно впервые после родов появилась на публике, связалась с Миддлтон первой.
На самом деле обе очень хорошо ладят и все чаще общаются, пишет Us Weekly, ссылаясь на своего инсайдера.
Меган говорила с ней о сотрудничестве в проекте для Netflix – документальном фильме, который осветит благотворительную деятельность Кейт и огромное влияние, которое она оказала своей благотворительностью, – сообщает источник.
Несмотря на то, что Кейт Миддлтон ведет более традиционный образ жизни члена королевской семьи, нежели Меган Маркл, предложение последней для супруги Уильяма – большая честь.
Кейт очень польщена и между ними все очень хорошо, – добавил инсайдер.
Напомним, что в сентябре 2020 года Меган Маркл и ее муж принц Гарри подписали многолетний контракт на создание оригинального контента для стриминговой платформы, включая документальные фильмы, фильмы и сериалы, а также детские программы.
Недавно сообщалось также, что у Меган Маркл и принца Гарри появился союзник в королевской семье – принцесса Евгения задалась целью помирить принца Гарри и Меган Маркл с остальными членами королевской семьи.
Есть ли шанс на примирение королевской семьи и Меган Маркл – смотрите в сюжете:
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