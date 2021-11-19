Почему проклятие Ночного дозора преследует актеров? Вспоминаем самые загадочные смерти и неудачи

За более чем 10 лет фильм унес жизни многих актеров. / Фото: Скриншот из YouTube
Фильм "Ночной дозор" – это жуткий рассказ о мире добра и зла, а также о нечисти и злых духах, а среди всего этого живут обычные люди. Мистическая кинокартина завораживает и в то же время отталкивает своим сюжетом, который будто будит зло.
Отметим, в киномире давно существует предрассудок: работа в мистических лентах смертельно опасна, ведь пробуждает злые силы. И "Ночной дозор" яркий пример этому – через несколько лет после съемок со многими актерами стали происходить неприятности. Неудивительно, что появилась фраза "проклятие Дозора". Кстати, вчера стало известно, что умер актер, сыгравший роль Инквизитора в саге. Это уже шестой герой фильма, которого постигла смерть.
"Сегодня" вспоминают, кого преследовало "проклятие Дозора", и что произошло с актерами через несколько лет после экранизации картины.
Константин Хабенский
Популярный актер сыграл в ленте "светлого" мага с темным прошлым – Антона Городецкого.
Хотя сам Константин в мистику фильма не верил, но в его семье после экранизации произошла жуткая трагедия, которая всколыхнула все медиапространство.
В 2008 году умерла любимая жена Хабенского – Анастасия – от рака головного мозга. Ей было всего 33 года и незадолго до смерти она родила первенца Ваню. Стоит добавить, что и до начала съемок семью актера постигло горе – умер его отец, и также от рака.
Согласитесь, довольно странные обстоятельства произошли в семье Хабенского – два самых родных человека погибли от одной болезни. Актеру было очень сложно в тот период, однако через пять лет к нему вернулось счастье. Он во второй раз женился – его избранницей стала актриса Ольга Литвинова, родившая двух дочерей.
Интересно, что эти трагедии натолкнули Константина помогать детям, которые борются с онкологическими заболеваниями. Таким образом, он чтит память умерших жены и отца.
Жанна Фриске
Знаменитая певица сыграла в "Дневном дозоре" ведьму Алису Донникову – любовницу главного злодея Завулона.
Кстати, еще в юности одна гадалка предсказала Жанне роль колдуньи. Однако не предсказали артистке того, что ее постигло впоследствии после игры – ужасная смерть.
Еще во время съемок произошла символическая вещь, которая повторилась девять лет спустя в реальной жизни Фриске. Так, в одном эпизоде, когда темный маг убивает любимого Алисы, она рисует магическим мелом фразу: "Костя жив". А вскоре появилось лозунг "Жанна, живи!" – именно с этой фразой родные певицы собирали средства на лечение Фриске, у которой был рак.
В 2008 году артистка родила телеведущему Дмитрию Шепелеву сына Платона, а в 2015-м – звезда угасла навсегда – Жанна не смогла побороть болезнь, как бы она ни пыталась.
Валерий Золотухин
Артисту досталась роль жуткого вампира-мясника Савушкина.
Если другие актеры "Ночного дозора" хоть чуть-чуть верили в предрассудки, то Валерий считал это выдумками. Однако по слухам, артист все-таки просил священника благословить его перед мистическими съемками. Вероятно, фильм Золотухина тоже чем-то испугал.
Личная жизнь артиста была достаточно бурной: он жил с женой, но не отказывался и от романов. И вот в 2004 году его любовница Ирина Линдт родила актеру сына Ваню, а уже через три года после этого 27-летний Сергей – сын актера от законного брака – покончил жизнь самоубийством.
После этого Валерий продолжал встречаться с Линдт, но от жены, потерявшей единственного сына, не ушел. Любовный треугольник в жизни артиста продолжался до 2013 года – тогда у него был обнаружен рак мозга.
Золотухин тяжело переживал последние дни в мучениях, поэтому его неоднократно вводили в искусственную кому. Однако болезнь только прогрессировала и впоследствии у мужчины остановилось сердце.
Николай Олялин
Актер сыграл персонажа – главный Инквизитор.
Олялин сначала не хотел соглашаться играть в "Ночном дозоре", потому что образ Инквизитора он считал дьявольским. Впрочем, режиссер ленты убедил артиста сыграть, мол, его герой будет наполовину злым и добрым.
Отметим, что в 1997 году актеру сделали операцию на сердце, из-за чего он на время выпал из киномира. Но потом артист вернулся к обычной жизни и продолжал работать. Однако на съемках саги болезнь Олялина снова напомнила о себе.
В 2007 году артист вынужден был покинуть свою актерскую карьеру из-за того, что боль только усиливалась. А уже через два года артист умер от инфаркта. Ему было 68 лет.
Римма Маркова
Актриса сыграла волшебную ведьму Дарью Шульц.
После съемок Маркова неоднократно говорила, что ее персонаж из "Ночного дозора" наградила ее болезнями. Более того, как известно, сразу после окончания съемок женщину госпитализировали – она оказалась на грани жизни и смерти.
В одном интервью Римма объясняла, что по части сценария, который ей дали почитать накануне съемок, думала, что будет играть аферистку, а не ведьму.
И только после премьеры узнала, что несколько актрис до меня отказались играть эту роль из-за страха навязать проклятия нечисти, – рассказывала артистка.
Впоследствии Маркова попала в больницу с тяжелой формой пневмонии, а в январе 2015 года она умерла от того же рака.
Алексей Маклаков
Знаменитый актер сыграл водителя Семена.
Наиболее известного по роли прапорщика Шматко в телесериале "Солдаты" актера также постигло неожиданное горе в семье. Сами же зрители отмечали, что из-за роли в "Ночном дозоре" у артиста появилось одно несчастье.
Так, во время съемок внезапно умерла мать артиста – у нее случился инсульт. Хотя женщина никогда раньше не болела и была вполне здорова. А после экранизации ленты и сам Алексей слег с сердечным приступом.
Я не связываю это с мистикой, но, пожалуй, в этом что-то есть. Я все же надеюсь, что это как бы стихия, истории жизни и биологии человека, — делился актер.
Есть ряд других кинолент с мистическими сюжетами, где актеров также постигло горе. В частности, "Мастер и Маргарита", где в течение пяти лет после выхода первой серии умерло 13 актеров, участвовавших в съемках.
Причастны ли к этому потусторонние силы или просто совпадение – неизвестно. Но от таких жизненных историй мурашки по коже.
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