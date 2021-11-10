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Умерла известная советская актриса Валентина Малявина

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 20:02
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В возрасте 81 года актриса ушла из жизни – это случилось 30 октября. Вместе с широкой известностью Малявиной пришлось пережить много трудных моментов
Умерла советская актриса Валентина Малявина
Умерла советская актриса Валентина Малявина / Фото: Скриншот из YouTube

Несмотря на то, что Валентина умерла почти две недели назад об этом только сейчас стало известно от ее первого супруга Александра Збруева.

Очень я сожалею, что это было не объявлено сразу, не сказано, и поэтому люди за это время не могли выразить какие-то соболезнования, – говорит бывший супруг актрисы.

Последние годы жизни почти полностью ослепшая Малявина провела в доме престарелых на окраине Москвы. Иногда к ней приезжали журналисты брать интервью, тогда Валентина была в хорошем настроении, охотно отвечала на вопросы и благодарила корреспондентов за внимание к ней.

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Актриса родилась 18 июня 1941 года в Москве. Отучившись в Театральном училище, она начала выступать в московских театрах и, в то же время, снималась в кино. Среди самых известных картин с ее участием – работа режиссера Андрея Тарковского "Иваново детство", "Портрет Дориана Грея", "Король-олень".

Карьера Малявиной стремительно шла вверх до ужасного инцидента – ее мужа нашли мертвым. Актрису сразу же записали в подозреваемые, но потом дело закрыли. Спустя пять лет расследование снова начали, и Валентину признали виновной в смерти супруга. После этого знаменитость несколько лет провела в тюрьме. После освобождения актриса продолжила сниматься.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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