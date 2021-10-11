Почему сериал Игра в кальмара так поразил весь мир. мнение редакции

"Игра в кальмара" - отзыв редакции о сериале / Фото: Коллаж: Сегодня

"Игра в кальмара" – первый южнокрейский сериал, добившийся такого успеха . Один из генеральных директоров Netflix Тед Сарандос заявил, что сериал "безусловно станет успешным неанглоязычным шоу на Netflix", пишет The Mirror .

Редакция "Сегодня" уже посмотрела данный хит сезона и готова поделиться с вами впечатлениями – как положительными, так и не очень. А смотреть данный сериал или нет – уже решать вам.

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История не далека от нашей реальности

По словам нашего редактора раздела "Звезды", Инны Петровой, эпизоды казались ей немного затянутыми и иногда хотелось, чтобы "они скорее закончились".

Подобные отзывы, к слову, встречаются довольно часто. Особенно это касается первых двух серий, где зрителю показывают истории главных героев и их мотивы участия в "смертельной игре".

От крысиных бегов обездоленных, показанных в "Игре в кальмара", у меня остался неприятный осадок. В принципе история "убей или умри" не далеко от нашей реальности, и существуют горько. Сюжет далеко не новый. Карикатурные герои практически не вызывали у меня эмоций. За исключением, разве что, несчастного молодого полицейского. Инна Петрова Редактор раздела "Звезды" Сегодня

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Инне понравилось визуальное оформление сериала, но сам проект наш редактор называет "Сериалом на любителя" . Такой ажиотаж "Игры в кальмара" вызван, по мнению Инны, количеством "трэша", который любят многие зрители .

Оценка сериала от Инны: 6/10

"Игра в кальмара" может получить продолжение / Фото: Netflix

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Претерпит две серии

По словам нашего SEO-специалиста Иры Наумовой, зрителю следует "немного потерпеть" и не выключать сериал после первой серии. И после второй тоже.

За первые две серии ты привыкаешь к актерам, которые идеально передают все эмоции, и ты будто становишься 457 участником этой "игры". С третьего эпизода сериал набирает обороты, эмоции, и ты пропадаешь. И твое время тоже. Волнение за игроков вас не отпустит до конца сериала. Ира Наумова SEO-специалист Сегодня

Больше всего Иру поразил выбор персонажей – по сюжету главные герои играют в игры на выживание, а победитель получает огромный денежный приз, который решит все его жизненные проблемы.

Но когда ты видишь, какой образ жизни они ведут, как выживают, а некоторые приносят вреда окружающим и себе, начинаешь понимать их ужасный личный выбор . Не от хорошей жизни они все там оказались. Решение, которое принял победил в этой игре, еще раз подтверждает, что человек сам выбирает как ему прожить жизнь и выбор существуют у каждого всегда. С нетерпением жду второй сезон, – говорит Ира.

Оценка сериала от Иры: 10/10

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Это скорее драма, чем триллер

По мнению кинокритика и журналистки Кэтрин Ван Арендонк, "Игра в кальмара" напоминает "апокалипсис", с которым многие люди столкнулись в прошлом и этом году благодаря пандемии COVID-19, пишет Vulture .

И с ней нельзя не согласиться – в сериале создатели затрагивают близки многим людям по всему миру проблемы – бедность, кредиты, тупик, проблемы в семье и многие другие ситуации, которые усилились благодаря коронавирус. Не исключено, что данный момент стал ключевой причиной мегапопулярности проекта.

Я просто обожаю красивые психологические триллеры, где до самого конца сюжет держит в напряжении. Здесь же мы видим смесь всего – яркая картинка и цветовая гамма, от которой получаешь эстетическое удовольствие, драматические истории главных героев и ситуации, проявляют человеческую сущность. Кто-то увидит здесь только яркую картинку убийств и кровавых игр, а кому-то явно откликнется личная драма каждого из персонажей. Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

очень много фильмов, где люди борются за свою жизнь , В том числе участвуют в играх, набирают бешеную популярность во всем мире. Вспомните ту же серию фильмов "Голодные игры" с Дженнифер Лоуренс, где авторы завернули в красивую обертку нашу реальность, только слегка преувеличивали ее.

Социальное неравенство, борьба за выживание, жажда соревнования и победы всегда интересовала зрителя, который в глубине души понимает, что со всеми этими понятиями он таки или иначе сталкивается в реальной жизни.

Оценка сериала от Ани: 9/10

Кадр из сериала "Игра в кальмара" / Фото: themoviedb.org

Смотреть или не смотреть "Игру в кальмара"?

Посоветовавшись с редакцией, мы пришли к выводу, что если вы хотите быть в тренде и в курсе всех новинок киноиндустрии, любите как триллеры , Так и драму с элементами экшена, и не знаете, о чем мемы в соцсетях о "Игре в кальмара", тогда вам точно стоит посмотреть данный сериал.

Если же вы слишком уязвимы вам не нравится азиатское кино , не близки жанры триллер и экшен То лучше отложить сериал до лучших времен или просто пропустить и дождаться второй сезон "Эмили в Париже" :)

В этом проекте нет ничего "супернового" , Главная идея и жизненные ситуации героев уже были показаны в других фильмах и сериалах, но тот факт, что продукт получился качественным и интересным дает право нам посоветовать его к просмотру читателям.

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