Почему все говорят о фильме Не смотри вверх, где сыграли Ди Каприо и Лоуренс, и при чем здесь пандемия

Рецензия на фильм "Не смотри вверх". / Фото: Netflix
Пока киноманы обсуждают продолжение культового фильма "Матрица: Воскрешение", Netflix показал последнюю в этом году суперпремьеру от оскароносного режиссера Адама МакКея – "Не смотри вверх". Если вы еще не видели фильм, то немножко вас заинтригуем – это злая комедия, указывающая на чуть ли не все проблемы, с которыми сталкивается наше общество: соцсети, шоубиз, политика, пандемия и т. д.
"Сегодня" проанализировали "Не смотри вверх" и готовы рассказать вам, о чем идет речь в фильме и чем он так поразил зрителей во всем мире. Осторожно, впереди спойлеры!
Кратко о сюжете "Не смотри вверх"
В центре сюжета – двое ученых-астронавтов (Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс), узнавших, что за полгода планету Земля уничтожит гигантский метеорит. Поэтому они, как супергерои, решили предупредить человечество об этом через пресс-тур. Однако вместо понимания и адекватной реакции ученые столкнулись с насмешкой и недоверием. Более того, астронавты увидели, каков на самом деле политический мир. Да уж.
Интересно, что фильм "Не смотри вверх" изначально был задуман как аллегория об изменении климата, но в итоге трансформировался, чтобы отразить произошедшее во время пандемии. Так что, вероятно, каждому будет близок сюжет
Сразу же после премьеры Леонардо Ди Каприо, который сыграл главную роль, объяснил, что этот фильм — отражение современной культуры и нашей неспособности слышать и прислушиваться к научной истине, сообщает Collider.
В общем, цель комедии — обратить внимание людей, что человечество исчезнет, если не будут приняты серьезные меры.
Невероятный актерский состав
Конечно же, одна из причин столь блестящего взрыва кинокартины – это его персонажи, которых сыграли любимцы миллионов. Мы уже упоминали имя Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. Рядом с ними – Кейт Бланшетт и Мэттью Перри в роли телеведущих. А вот прекрасная Мерил Стрип сыграет президента США, которая черпает вдохновение от экс-президента Дональда Трампа. Джон Хилл предстает в роли ее сына.
В фильме также появятся Роб Морган – ученый, помогающий героям Ди Каприо и Лоуренс, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, рэпер Kid Cudi и другие (и так много спойлеров!).
Что говорят критики о фильме "Не смотри вверх"
У фильма больше положительных отзывов, чем отрицательных. И великая заслуга в этом актеров. Картину назвали веселой и очень актуальной в наше время.
Обломное кино… в хорошем смысле. Открывающее глаза на нашу неизбежную кончину, если что-то не изменится. Леонардо Ди Каприо впечатляет. Оригинальная песня Арианы Гранде – еще один претендент на участие в этой соревновательной гонке (борьбе за "Оскар". – Ред.), – пишет Клейтон Дэвис.
Армагеддон как комедия, "Не смотри вверх" – язвительный и часто веселый комментарий о социальных сетях/большой технической культуре. Лео, Лоуренс и Райланс – все крутые. Лучшая работа Адама МакКея на сегодняшний день. Самый достойный фильм для наград от Netflix, – считает Эрик Вебер.
Благодаря фантастическому актерскому составу фильм МакКея получился смелым, с резкими комментариями, растущим чувством беспокойства и в то же время с комедийными элементами, что делает фильм незабываемым, – отзывается Screen Rant.
Люди глупые, и вы не можете от них ожидать согласия ни в чем, даже если от этого зависит их выживание. Это "забавное" откровение, которое легко считывается в очень самодовольной политической сатире Адама МакКея – таков отзыв Variety.
Эта звездная, чрезвычайно провокационная сатира иногда сбивается с курса, отчасти подрывая свои превосходные качества попытками охватить слишком многое, — передает CNN.
Мнение автора
От себя могу добавить, что сценарий "Не смотри вверх" – это такая себе перегруженная деталями и эффектами "энциклопедия недостатков" современного мира. По моему мнению, это самая ядовитая кинокартина года и в то же время самый блестящий фильм о нашем обществе.
Действительно, "Не смотри вверх" не жалеет абсолютно никого — ни политиков, ни журналистов, ни военных, ни молодых, ни старых. Это выглядит и интересно, и смешно.
Отмечу, что и для Ди Каприо этот фильм – настоящая отдушина, в которой он выразил всю злобу, отвращение и отчаяние от того, что государство игнорирует важные темы человечества. Ведь как известно, звездный актер является последовательным защитником окружающей среды и всегда недолюбливал политиков из-за их неэффективных решений.
В кинокартине "Не смотри вверх" режиссер умело комбинирует иронию, отсылку к современным событиям и увлекательную историю, которая будет держать в напряжении до конца.
Фильм очень динамичен: сначала ты смеешься, потом задумываешься, плачешь и так далее – эмоций возникает множество. Это большая заслуга режиссера – соединить все и сразу не каждому по силам. Да, возможно, кто-то из критиков увидит в кинокартине ряд недостатков, но для киномана это находка. Поэтому я однозначно советую посмотреть эту ленту и просто задуматься