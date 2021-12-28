Чому всі говорять про фільм Не дивись вгору, де зіграли Ді Капріо та Лоуренс, і до чого тут пандемія

Рецензія на фільм "Не дивись вгору". / Фото: Netflix

Поки кіномани досі обговорюють продовження культового фільму "Матриця: Воскресіння", Netflix показав останню у цьому році суперпрем'єру від оскароносного режисера Адама МакКея – "Не дивись вгору". Якщо ви ще не бачили фільм, то коротко вас заінтригуємо – це зла комедія, яка вказує на ледь не всі проблеми, з якими стукається наше суспільство: соцмережі, шоу-біз, політика, пандемія тощо.

"Сьогодні" проаналізували "Не дивись в гору" та готові розповісти вам, про що взагалі йдеться у фільмі та чим він так вразив глядачів з усього світу. Обережно, попереду спойлери!

Реклама

Коротко про сюжет "Не дивися вгору"

В центрі сюжету двоє вчених-астронавтів (Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс), які дізналися, що за півроку планету Земля знище гігантський метеорит. Тож вони, як супергерої, вирішили попередити людство про це завдяки прес-туру. Проте замість розуміння та адекватної реакції науковці зіткнулися з глузуванням та недовірою. Ба більше, вчені побачили, яким справді є політичний світ. Отакої!

Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс у фільмі "Не дивися вгору" / Фото: Netflix

Цікаво, що фільм "Не дивися вгору" спочатку був задуманий як алегорія про зміну клімату, але в підсумку трансформувався, щоб відобразити те, що сталося під час пандемії. Тож, ймовірно, кожному буде знайомий сюжет

Реклама

Одразу ж після прем'єри Леонардо Ді Капріо, який зіграв головну роль, пояснив, що цей фільм — відображення сучасної культури та нашої нездатності чути та прислухатися до наукової істини, повідомляє Collider.

Загалом мета комедії — звернути увагу людей, що людство зникне, якщо не буде вжито серйозних заходів.

Неймовірний акторський склад, який захоплює

Звісно ж, однією із причин такого блискучого вибуху кінокартини – це його персонажі, яких зіграли улюбленці мільнонів. Ми вже вище згадували ім'я Леонардо Ді Капріо і Дженніфер Лоуренс. Також до них приєднаються Кейт Бланшетт і Меттью Перрі в ролі телеведучих. А ось прекрасна Меріл Стріп зіграє президента США, яка черпає натхнення від експрезидента Дональда Трампма, та Джон Гілл – її сина.

Реклама

Кадр з фільму "Не дивися вгору" / Фото: Netflix

У фільмі також з'являться Роб Морган – вчений, який допомагає героям Ді Капріо і Лоуренс, а ще Тімоті Шаламе, Аріана Ґранде, репер Kid Cudi та інші (і так забагато спойлерів!).

Що кажуть критики про фільм "Не дивись вгору"

Фільм має більше позитивних відгуків, аніж негативних. І велика заслуга у цьому акторів. Картину назвали веселою та дуже актуальною у наш час.

Кадр з фільму "Не дивися вгору" / Фото: Netflix

Обломне кіно… у хорошому розумінні. Відкриваючий очі на нашу неминучу кончину, якщо щось не зміниться. Леонардо Ді Капріо вражає. Оригінальна пісня Аріани Гранде — ще один претендент на участь у цій змагальній гонці (боротьбі за "Оскар", – Ред.), – пише Клейтон Девіс.

Армагеддон як комедія, "Не дивись вгору" – уїдливий і часто веселий коментар про соціальні мережі/велику технічну культуру. Лео, Лоуренс і Райланс – усі круті. Найкраща робота Адама Маккея на сьогоднішній день. Найдостойніший фільм для нагород від Netflix, – пише Ерік Вебер.

Завдяки фантастичному акторському складу фільм МакКея вийшов сміливим, з різкими коментарями, зростаючим відчуттям занепокоєння і водночас із комедійними елементами, які роблять фільм незабутнім, — пише Screen Rant.

Люди дурні, і ви не можете від них чекати згоди ні в чому, навіть якщо від цього залежить їхнє виживання. Це "кумедне" одкровення, яке легко зчитується в дуже самовдоволеній політичній сатирі Адама МакКея, – пише Variety.

Ця зоряна, надзвичайно провокаційна сатира іноді збивається з курсу, частково підриваючи свої чудові якості спробами охопити дуже багато, — пише CNN.

Думка автора

Від себе можуть додати, що сценарій "Не дивись вгору" це така собі перевантажена деталями та ефектами "енциклопедія недоліків" сучасного світу. На мою думку, це дещо найотруйніша кінокартина року й водночас найблискучіший фільм про наше суспільство.

Дійсно, "Не дивись вгору" не шкодує аболютно нікого — ні політиків, ні журналістів, ні військових, ні молодих, ні старих. Це виглядає і цікаво, і смішно. Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

Зазначу, що і, в якій він висловив всю злість, огиду і відчай від того, як держава ігнорує важливі теми людства. Адже як відомо, зірка є затятим захисником навколишнього середовища і завжди недолюблював політиків через їхні неефективні рішення.

В кінокартині "Не дивися вгору" режисер вміло комбінує іронію, відсилання до сучасних подій і захопливу історію, яка буде тримати в напруженні до кінця. Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

Фільм дуже динамічний: спочатку ти смієшся, потім замислюєшся, плачеш і так далі – емоцій виникає безліч. Це велика заслуга режисера – поєднати все й одразу не кожному під силу. Так, можливо хто із критиків побачить у кінокартині низку недоліків, але для кіномана – це знахідка. Тож, я однозначно раджу подивитись цю стрічку і просто задуматись