Подборка жутко-романтических фильмов "Дух Хэллоуина" от OLL.TV

/ Фото: oll.tv

Выживут только любовники

Культовая работа от режиссера Джима Джармуша. Главные герои – вампиры Адам и Ева. Они живут уже тысячу лет и пришли к тому, что отказались убивать людей. Потому питаются донорской кровью. Последние несколько десятков лет пара решила пожить отдельно, но Ева не выдерживает длительной разлуки и приезжает к Адаму в Детройт. Там он живет одиноко и играет на музыкальных инструментах. Он в депрессии, потому что считает, что человечество катится в бездну.

Фото: OLL.TV

Ситуация усугубляется, когда к ним присоединяется сестра Евы, у которой совсем другие пищевые привычки. Впервые фильм "Выживут только любовники" показали в 2014 году на Каннском кинофестивале. Награды он не получил, но был одним из самых ярких в программе. В частности, благодаря интересным диалогам, замечательным актерам и музыке голландского композитора Йозефа ван Висема.

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Семейка Адамсов

Милый и смешной фильм ужасов, увидевший свет два года назад и ставший очередной вариацией на тему этой классической истории. Напомним, что в первую очередь это был комикс, публиковавшийся в издании New Yorker с 1938 года. Это была сатира на американское общество.

Фото: OLL.TV

В мультике авторы решили посмеяться над телевизионными шоу, которые делают людям ремонты. Ведущая одного из таких едет в семью Адамсов и уговаривает переделать их мрачный дом на что-нибудь повеселее. Те, конечно, против, потому начинается настоящая война между вампирами и телевизионщиками. Кстати, вторая часть мультика "Семья Адамсов" сейчас в прокате.

От заката до рассвета

Еще один фильм со статусом классики Роберта Родригеса. Сценарий писал Квентин Тарантино, а это значит, что вас ждут роскошные диалоги. Двое братьев бегут от полицейских в Мексику. Берут в заложники водителя фургона и его дочь и направляются через границу. В Мексике они останавливаются в баре, который становится сюрпризом для бандитов. Ибо все присутствующие оказываются вампирами, которые пьют кровь дальнобойщиков. Потому бандитам приходится вступить с ними в поединок.

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Фото: OLL.TV

Экстремальные условия показывают их как не таких уж и язычников. В фильме "От заката до рассвета" много сцен и фраз, которые стали очень узнаваемыми. В частности, танец в исполнении Сальмы Хайек и песня группы "Тито и Тарантула"

Дракула

Граф Дракула и его любовь. Знаменитый румынский вампир часто становится героем фильмов или книг. В 1992 году Фрэнсис Форд Коппола выпустил, пожалуй, самую известную о нем картину. Влад Дракула возвращается с войны и узнает, что его невеста покончила с собой, думая, что он погиб. Церковь отказывается ее отпевать, поэтому Дракула отказывается от церкви.

Фото: OLL.TV

Спустя много веков он находит реинкарнацию любимой и пытается с ней воссоединиться. Коппола показал Дракулу не как жестокого убийцу, а как мужчину, жизнь которого сложилась невероятно трагически.

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