Добірка моторошно-романтичних фільмів "Дух Геловіна" від OLL.TV

/ Фото: oll.tv

Виживуть лише коханці

Культова робота від режисера Джима Джармуша. Головні герої – вампіри Адам та Єва. Вони живуть уже тисячу років і дійшли того, що відмовилися вбивати людей. Тому харчуються донорською кров'ю. Останні кілька десятків років пара вирішила пожити окремо, але Єва не витримує тривалої розлуки та приїжджає до Адама в Детройт. Там він живе самотньо та грає на музичних інструментах. Вампір у депресії, бо вважає, що людство котиться у прірву.

Фото: OLL.TV

Ситуація посилюється, коли до них приєднується сестра Єви, яка має зовсім інші харчові звички. Вперше фільм "Виживуть лише коханці" показали у 2014 році на Каннському кінофестивалі. Нагороди він не отримав, але був одним із найяскравіших у програмі. Зокрема, завдяки цікавим діалогам, чудовим акторам та музиці голландського композитора Йозефа ван Вісема.

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Сімейка Адамсів

Милий і смішний фільм жахів, що побачив світ два роки тому і став черговою варіацією на тему цієї класичної історії. Нагадаємо, що насамперед це був комікс, який публікувався у виданні New Yorker з 1938 року. Це була сатира на американське суспільство.

Фото: OLL.TV

У мультику автори вирішили посміятися з телевізійних шоу, які роблять людям ремонти. Ведуча одного з таких їде до родини Адамсів і вмовляє переробити їх похмурий будинок на щось веселіше. Ті, звичайно, проти, тому починається справжня війна між вампірами та телевізійниками. До речі, друга частина мультика "Сім'я Адамсів" зараз у прокаті.

Від Заходу до світанку

Ще один фільм зі статусом класики Роберта Родрігеса. Сценарій писав Квентін Тарантіно, а це означає, що на вас чекають розкішні діалоги. Двоє братів тікають від поліцейських у Мексику. Беруть у заручники водія фургона та його доньку і прямують через кордон. У Мексиці вони зупиняються у барі, який стає сюрпризом для бандитів. бо всі присутні виявляються вампірами, які п'ють кров далекобійників. Тому бандитам доводиться вступити з ними у поєдинок.

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Фото: OLL.TV

Екстремальні умови показують їх не такими вже й язичниками. У фільмі "Від заходу сонця до світанку" багато сцен і фраз, які стали дуже впізнаваними. Зокрема, танець у виконанні Сальми Хайєк та пісня гурту "Тіто і Тарантула"

Дракула

Граф Дракула та його кохання. Знаменитий румунський вампір часто стає героєм фільмів чи книг. 1992 року Френсіс Форд Коппола випустив, мабуть, найвідомішу про нього картину. Влад Дракула повертається з війни та дізнається, що його наречена наклала на себе руки думаючи, що він загинув. Церква відмовляється її відспівувати, тому Дракула відмовляється від церкви.

Фото: OLL.TV

Через багато століть він знаходить реінкарнацію коханої і намагається з нею возз'єднатися. Коппола показав Дракулу не як жорстокого вбивцю, а як чоловіка, життя якого склалася неймовірно трагічно.

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