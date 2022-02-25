"Страдают и русские, и украинцы": Сергей Лазарев рассказал, что ему угрожают за гражданскую позицию

Сергей Лазарев рассказал, что ему угрожают за гражданскую позицию / Фото: instagram.com/lazarevsergey

В Украине Вторжение России, день второй. Слышны обстрелы в Харькове, в Киеве постоянно воздушная тревога. Оставаться спокойными и не паниковать — невозможно. Сознательные россияне также не могут найти оправдания ужасу, который происходит в наше время — Сергей Лазерев публично осудил войну, за что начал получать угрозы.

Знаменитый российский исполнитель Сергей Лазарев не стал отмалчиваться, как многие его коллеги по цеху, а написал пост отчаянья, в котором не скрывает всего ужаса, который чувствует в связи с войной.

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Лазарев призвал Россию сесть за стол переговоров с Украиной / Фото: instagram.com/lazarevsergey

Неделю назад, мой сын проснулся ночью в слезах ! Когда я спросил "Что случилось?".

Мой 7-ми летний сын ответил "Папа, я боюсь войны".

Я ответил "Солнышко, ну ты что, не переживай, успокойся, войны не будет"!

И вот сегодня началась настоящая война! что же вы творите?

Я сам реву как мальчик сейчас!! Потому что задолбало, что сильные мира сего продолжают мериться силой и вооружениями! А блять жизнь ОДНА и она проходит , и никто вот уже много лет не может выдохуть и запланировать хоть что-то на завтра, потому что у политиков другие планы!! Пожалуйста остановитесь все! Разом! Скажите СТОП!

Сядьте за стол переговоров!

Дайте людям жить!!!

Никто не поддерживает войну!

Я хочу , чтобы мои дети жили в мирное время! Я ХОЧУ жить и творить

В МИРНОЕ время!

НЕТ войне!!

По сути, певец занял нейтральную позицию, не "тыкая пальцем" на российскую власть, но и не оправдывая ее, что уже радует. Тем не менее, артисту начали поступать угрозы и оскорбления.

Сергей Лазарев написал пост против войны и начал получать угрозы / Фото: instagram.com/lazarevsergey

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Напомним, что София Стужук, недавно назвавшая себя "русской", показала страшные кадры и заявила, что не хочет войны.

Также Остапчук разругался с Киркоровым из-за молчания о войне в Украине.