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София Стужук, недавно назвавшая себя "русской", показала страшные кадры и заявила, что не хочет войны

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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25 февраля, 11:47
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Блогерша-миллионник опубликовала несколько сторис, в которых ужасается от новых реалий и войны
София Стужук показала эмоциональные кадры и рассказала, что чувствует
София Стужук показала эмоциональные кадры и рассказала, что чувствует / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Популярная блогер София Стужук, которая недавно попала в скандал, назвав себя русской на отдыхе в Дубае, вспомнила, что она украинка, и поняла, что в ее страну вторглась "дружественная" Россия.

Блогерша-миллионник опубликовала несколько постов, не скрывая своего страха за жизнь детей и близких, а также простых людей. Стужук, как и все мирное население нашей страны, не хочет войны.

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София Стужук поддержала украинцев
София Стужук поддержала украинцев / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Я не верю, что мы живем в такое время.
Я думала, что самые страшные времена, где власти так раскидывались человеческими жизнями, прошли.
А сегодня проснулась от звуков взрывов и звонков близких.
Мы не хотим войны.
Я хочу оставить своим детям Мир.
Последнее, что сейчас нужно делать — паниковать. Но страшно даже мне.
Мы никуда не бежим.
И, господи, меньше всего этого хотим. Как это вообще: убегать с детьми неизвестно куда от обстрелов и взрывов?
Мы хотим Мира. Мы хотим жить спокойно в своей стране.

София Стужук показала эмоциональные кадры со своего окна и рассказала, что чувствовала в первую ночь нападения.

София Стужук показала эмоциональные кадры и рассказала, что чувствует
София Стужук показала эмоциональные кадры и рассказала, что чувствует / Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

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Также Стужук опубликовала скриншоты переписки с агрессивно настроенной русской подписчицей, которая продолжает верить в то, что Украина 8 лет воюет сама с собой.

София Стужук опубликовала скрин переписки с русской подписчицей
София Стужук опубликовала скрин переписки с русской подписчицей / Фото: скриншот

Напомним, что ранее Джаред Лето обратился к друзьям из Украины из-за нападения РФ: "Мое сердце разрывается".

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Тем временем Земфира не стала отменять концерт на фоне войны, потому что "дико профессиональный человек".

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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