Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Звезды Украинские

Подготовка к "Евровидению"-2022 в разгаре: названы участники лонг-листа Нацотбора

Ирина Майстренко
17 января, 20:28
"Суспільне" назвало имена 27 участников, которые будут пробовать свои силы на Нацотборе, чтобы иметь право представлять Украину на "Евровидении"-2022

Сегодня были названы имена 27 участников Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины / Фото: tv.ua, ukranews.com

Появилась свежая порция новостей для всех, кто следит за подготовкой Украины к главному вокальному конкурсу Европы. Так, сегодня "Суспільне" назвало имена 27 участников, которые попали в лонг-лист Нацотбора на "Евровидение"-2022. Они будут бороться за место в восьмерке участников финала Нацотбора. Среди них как известные и уже зарекомендовавшие себя артисты (музыкальный прорыв года WELLBOY, эпатажная рэперша Alina Pash и харизматичные LAUD и Cloudless, ранее участвовавшие в Нацотборе), так и новые имена.

Лонг-лист участников Нацотбора на "Евровидение"-2022

Лонг-лист участников Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины выглядит так:

Реклама
  • Alina Pash
  • AMARIIA
  • Barleben
  • DOdoBro
  • Cloudless
  • FIZRUK
  • Gorim!
  • IDXO
  • Kalush Orchestra
  • LAUD
  • Laura Marti
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Oyedamola
  • ROXOLANA
  • Schor
  • SHY
  • Sofia Shanti
  • SOWA
  • The blue artic
  • The Tape Machine
  • Victoria NIRO
  • WELLBOY
  • АНЦЯ
  • Вика Ягич
  • Східзахід
  • Юлия Тимочко

Отметим, что это не окончательный список участников Нацотбора на "Евровидение" в этом году. Уже на следующей неделе будет объявлен список финалистов из 8 человек и состоится жеребьевка между ними для участия в финале. Сам же финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 19:00 в прямом эфире общественного телеканала UA: ПЕРВЫЙ.

Финал Нацотбора на "Евровидение"-2022 от Украины пройдет 12 февраля / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Всего было получено 284 заявки на участие в Нацотборе: многие украинские музыканты захотели попробовать свои силы, а заодно и заявить о себе, ведь участие в этом мероприятии — дело престижа и действительно высокая ступенька в карьере.

Реклама

Очевидно, такой ажиотаж наблюдается не в последнюю очередь благодаря ярчайшему выступлению Go_A, песня которых вошла в ТОП-3 самых популярных композиций за всю историю "Евровидения".

Песня Go_A была названа одной из самых популярных за всю историю "Евровидения" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Напомним, в этом году "Евровидение" пройдет в городе Турине, в Италии. Грандиозный финал состоится на арене Pala Olimpico 14 мая. Полуфиналы — 10 и 12 мая. Представитель Украины на "Евровидении"-2022 будет назван 12 февраля.