Підготовка до "Євробачення"-2022 у розпалі: довгий список учасників Нацвідбору

Сьогодні були названі імена 27 учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України / Фото: tv.ua, ukranews.com
З'явилася свіжа порція новин для всіх, хто слідкує за підготовкою України до головного вокального конкурсу Європи. Так, сьогодні "Суспільне" назвало імена 27 учасників, які потрапили до довгого списку учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022. Вони боротимуться за місце у вісімці учасників фіналу Нацвідбору. Серед них як відомі артисти, що вже зарекомендували себе (музичний прорив року WELLBOY, епатажна реперка Alina Pash і харизматичні LAUD і Cloudless, які раніше брали участь у Нацвідборі), так і нові імена.
Довгий список учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022
Лонг-лист учасників Нацвідбору на "Євробачення"-2022 від України виглядає так:
- Alina Pash
- AMARIIA
- Barleben
- DOdoBro
- Cloudless
- FIZRUK
- Gorim!
- IDXO
- Kalush Orchestra
- LAUD
- Laura Marti
- Michael Soul
- Our Atlantic
- Oyedamola
- ROXOLANA
- Schor
- SHY
- Sofia Shanti
- SOWA
- The blue artic
- The Tape Machine
- Victoria NIRO
- WELLBOY
- АНЦЯ
- Віка Ягіч
- Східзахід
- Юлія Тимочко
Зазначимо, що це не остаточний список учасників цьогорічного Нацвідбору на "Євробачення". Вже наступного тижня буде оголошено список фіналістів з 8 чоловік та відбудеться жеребкування між ними для участі у фіналі. Сам же фінал Нацвідбору на "Євробачення"-2022 пройде у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 19:00 у прямому ефірі громадського телеканалу UA: ПЕРШИЙ.
Усього було отримано 284 заявки на участь у Нацвідборі: багато українських музикантів захотіли спробувати свої сили, а заразом і заявити про себе, адже участь у цьому заході — справа престижу і справді висока сходинка в кар'єрі.
Очевидно, такий ажіотаж спостерігається не в останню чергу завдяки яскравому виступу Go_A, пісня яких увійшла до ТОП-3 найпопулярніших композицій за всю історію "Євробачення".
Нагадаємо, цього року "Євробачення" пройде у місті Турині, в Італії. Грандіозний фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня. Представника України на "Євробаченні"-2022 буде названо 12 лютого.