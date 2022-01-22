Покончил с собой после дня рождения: оскароносная актриса сообщила о смерти сына

Единственный сын Реджины Кинг покончил с собой в 26 лет / Фото: instagram.com/desdunemjv

О кончине 26-летнего Иэна Александра-младшего Реджина Кинг сообщила накануне. Актриса попросила общественность и СМИ "с уважением относиться" к ее трагедии.

Наша семья глубоко опустошена потерей Иэна. Он был ярким светом в нашей жизни и заботился о других. Наша семья просит с уважением относиться к нашей потере, – цитирует Реджину Кинг The Hollywood Reporter.

И хотя звезда кино ничего не рассказала о причине смерти своего сына, People пишет, что Иэн покончил с собой.

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Реджина Кинг со своим сыном Иэном Александром-младшим / Фото: instagram.com/desdunemjv

Иэн был единственным ребенком Реджины Кинг. Она родила сына от продюсера Иэна Александра-старшего. Их брак просуществовал девять лет.

Примечательно, что всего три дня назад Иэн опубликовал в Instagram-профиле пост о предстоящем мероприятии в Бардо в этом месяце – он был диджеем.

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Что известно о Реджине Кинг

Голливудская актриса снялась в более 20 фильмах и сериалах, среди которых: "История Золушки", "Одна ночь в Майами", "Хранители", "Американское преступление".

Реджина Кинг / Фото: Getty Images

В 2019 году Кинг получила "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в картине "Если Бил-стрит могла бы заговорить" режиссера Барри Дженкинса. Реджина Кинг также лауреат "Золотого глобуса" и четырех премий "Эмми".

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Сейчас она встречается с актером Малькольмом-Джамалом Уорнером.

Ранее сообщалось, что 17-летний сын известной певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой.