Наклав на себе руки після дня народження: оскароносна акторка повідомила про смерть сина

Єдиний син Реджини Кінг наклав на себе руки у 26 років / Фото: instagram.com/desdunemjv
Про смерть 26-річного Іена Олександра-молодшого Реджіна Кінг повідомила напередодні. Акторка попросила громадськість та ЗМІ "з повагою ставитися" до її трагедії.
Наша сім'я глибоко спустошена втратою Іена. Він був яскравим світлом у нашому житті і дбав про інших. Наша сім'я просить із повагою ставитися до нашої втрати, – цитує Реджину Кінг The Hollywood Reporter.
І хоча зірка кіно нічого не розповіла про причину смерті свого сина, People пише, що Іен наклав на себе руки.
Іен був єдиною дитиною Реджини Кінг. Вона народила сина від продюсера Іена Олександра-старшого. Їхній шлюб проіснував дев'ять років.
Примітно, що всього три дні тому Іен опублікував у Instagram-профілі пост про майбутній захід у Бардо цього місяця – він був діджеєм.
Що відомо про Реджину Кінг
Голлівудська акторка знялася у понад 20 фільмах та серіалах, серед яких: "Історія Попелюшки", "Одна ніч у Майамі", "Хранителі", "Американський злочин".
У 2019 році Кінг отримала "Оскар" у номінації "Найкраща акторка другого плану" за роль у картині "Якби Біл-стріт могла заговорити" режисера Баррі Дженкінса. Реджіна Кінг також лауреатка "Золотого глобусу" та чотирьох премій "Еммі".
Наразі вона зустрічається з актором Малькольмом-Джамалом Ворнером.
Раніше повідомлялося, що 17-річний син відомої співачки Шинейд О'Коннор наклав на себе руки.