17-летний сын известной певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой

О кончине своего ребенка ирландская звезда сообщила в Twitter

17-летний сын Шинейд О’Коннор покончил с собой / Фото: YouTube, Twitter

Невиим Неста Али Шейн О’Коннор уже дважды пытался наложить на себя руки. После тех случаев он находился в клинике на лечении.

Незадолго до смерти парень сбежал из больницы. Тогда обеспокоенная Шинейд писала в соцсетях о произошедшем и просила всех, кто знает о местонахождении ее сына, откликнуться.

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Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю. Пожалуйста, будь спокоен, – написала О’Коннор в Twitter.

pic.twitter.com/zBgw7KvZGC — Sinead The 1 And Only (@OhSineady) January 8, 2022

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У Шинейд О’Коннор осталось трое детей. Погибший Шейн — сын певицы от музыканта Донала Ланни.

Что известно о Шинейд О’Коннор

Шинейд Мария Бернадетт О’Коннор родилась в Дублине. Она училась в католической школе, откуда ее выгнали из-за бунтарского поведения. В ранние годы Шинейд неоднократно подвергалась булингу со стороны сверстников.

Музыкальная карьера Шинейд О’Коннор началась в 18 лет – она пела в ресторанах и на городских праздниках, а после поступила в музыкальный колледж.

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В 1986 она дебютировала в саундтреке к фильму "The Captive". Она записывалась вместе с гитаристом U2 Эджем. О’Коннор защищала деятельность IRA, критиковала коллег, включая группу U2, и даже задиралась с Принцем и Фрэнком Синатрой.

Кстати именно ее кавер-версия трека Принса (Prince) "Nothing Compares 2 U", выпущенного в 1990 году, принесла популярность Шинейд.