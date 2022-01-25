Полина Гагарина показала роскошный особняк за миллион долларов

Полина Гагарина показала ремонт в доме за миллион / Фото: instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина только вернулась с отдыха на Мальдивах, где шокировала поклонников своей худобой. Приятным сюрпризом по возвращению стало то, что в доме певицы завершился капительный ремонт.

Гагарина решила сделать небольшой рум-тур и показать фанатам, как вместе с дизайнером она оформила свои владения.

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34-летняя певица призналась, что давно мечтала о своем доме, поэтому очень детально подошла к выбору всех предметов в интерьере.

Скриншот – instagram.com/gagara1987

Так в доме артистки появилась огромная гардеробная, правда, пока Гагарина еще не успела разложить все свои вещи по новым шкафам.

Скриншот – instagram.com/gagara1987

Также певица продемонстрировала кухню. Их у исполнительницы теперь две: основная и рабочая. На одной из них расположен кулинарный остров, за которым Гагарина завтракает с детьми. Другую – использует для основного приготовления пищи.

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Скриншот – instagram.com/gagara1987

Из кухни исполнительница "провела" поклонников в столовую и гостиную. Главной деталью интерьера в этой зоне стал зеркальный камин и дизайнерская люстра.

Исполнительница призналась, что счастлива оказаться в своем доме и наслаждается тем, как удалось обустроить пространство.

Дом-мечты вместе с работой дизайнера обошелся Полине Гагариной приблизительно в миллион долларов.

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Как известно, дом певица приобрела еще в браке со своим вторым супругом Дмитрием Исхаковым. Однако пара развелась, а бывший муж даже грозился подать на певицу в суд, но передумал.