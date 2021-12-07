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Бывший муж Гагариной передумал судиться с певицей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
7 декабря, 08:35
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Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году, но вопросы касаемо воспитания дочери экс-супруги решила до сих пор
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина не будут судиться
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина не будут судиться / Фото: Скриншот из YouTube

Как признавался Исхаков, он хочет чаще видеться с дочкой, но с Полиной Гагариной не удавалось мирно договориться. По словам Дмитрия, именно певица стала инициатором, чтобы вопрос о встречах с дочкой решался в суде. Но спустя несколько месяцев бывшие супруги смогли урегулировать все вопросы.

Как пишет StarHit, Гагарина и Исхаков подписали мировое соглашение, в котором оговорили все нюансы общения с общей 4-летней дочерью Мией.

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Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка, – сказал адвокат певицы.

Дмитрий Исхаков намерен судиться с Полиной Гагариной из-за детей
Дмитрий Исхаков намерен судиться с Полиной Гагариной из-за детей / Фото: Instagram, instagram.com/isxakov

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали совместную дочь Мию и сына от первого брака артистки Андрея. Слухи о расставании певицы и фотографа появились еще в декабре 2019 года, но официально развод был оформлен в ноябре 2020 года. Причиной развода Исхаков назвал разные жизненные ценности.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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