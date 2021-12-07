Бывший муж Гагариной передумал судиться с певицей

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина развелись в прошлом году, но вопросы касаемо воспитания дочери экс-супруги решила до сих пор

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина не будут судиться / Фото: Скриншот из YouTube

Как признавался Исхаков, он хочет чаще видеться с дочкой, но с Полиной Гагариной не удавалось мирно договориться. По словам Дмитрия, именно певица стала инициатором, чтобы вопрос о встречах с дочкой решался в суде. Но спустя несколько месяцев бывшие супруги смогли урегулировать все вопросы.

Как пишет StarHit, Гагарина и Исхаков подписали мировое соглашение, в котором оговорили все нюансы общения с общей 4-летней дочерью Мией.

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Производство по делу прекращено. Условия соглашения устраивают обе стороны и, самое главное, учитывают интересы ребенка, – сказал адвокат певицы.

Дмитрий Исхаков намерен судиться с Полиной Гагариной из-за детей / Фото: Instagram, instagram.com/isxakov

Напомним, Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина познакомились в 2013 году, а через год поженились. Вместе они воспитывали совместную дочь Мию и сына от первого брака артистки Андрея. Слухи о расставании певицы и фотографа появились еще в декабре 2019 года, но официально развод был оформлен в ноябре 2020 года. Причиной развода Исхаков назвал разные жизненные ценности.

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