На грани анорексии? Полина Гагарина до и после похудения (голосование)

Популярная певица Полина Гагарина сейчас регулярно оказывается на пике обсуждения в связи с ее внешним видом. Уж больно худая стала звезда в последнее время...

Певица тает на глазах / Фото: открытые источники

34-летняя российская певица Полина Гагарина сейчас отдыхает на Мальдивах. Артистка с удовольствием выкладывает кадры в купальнике, давая повод подписчикам обсуждать ее фигуру.

Отметим, в последние несколько лет артистка очень сильно похудела. В своих немногочисленных интервью Полина Гагарина признавалась, что очень следит за своим весом, тем более, что в прошлом у нее с этим были проблемы. Так, во время "Фабрики" артистка весила 57-58 кг, а за первую беременность набрала 30 кг, так как не отказывала себе в еде и питалась "за двоих".

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У певицы не раз были скачки веса / Фото: uznayvse

В итоге после родов она похудела на 40 кг за полгода, так как села на очень жесткую диету.

Артистка сидела на строгих диетах

Когда Гагарина забеременела во второй раз, она уже подходила к вопросу питания более осознанно, хотя и не зацикливалась на весах. Тем не менее, родив дочку Мию, Полина снова быстро вернулась в форму.

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После первой беременности артистка похудела на 40 кг за полгода / Фото: открытые источники

Какое-то время певица после того радикального похудения была в обычном для себя весе: стройной и притязательной. Но в последнее время фанаты в Сети все чаще спрашивают артистку об анорексии. Уж слишком худая стала певица.

Полина Гагарина очень похудела / Фото: instagram.com/gagara1987

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Такие комментарии появляются под фото Гагариной в Инстаграм:

Ого какая худая, я конечно понимаю все что нужно следить за собой, но это уже кошмар какой-то.

#покорми_Гагарину

Непонятное упрямство, миллионы пишут. Что перебор с похудением. Ты же мама и женщина, ну к чему это.

Можно сниматься в фильмах Ужасов...Полина лучше пойте.

скриншот из Инстаграм Гагариной

скриншот из Инстаграм Гагариной

Также люди пишут, что это нездоровая худоба на грани с анорексией.

Певица наслаждается отдыхом на Мальдивах / Фото: instagram.com/gagara1987

скриншот из Инстаграм Гагариной

Сама певица не комментирует слухи о проблеме пищевого поведения.

А что вы думаете о ситуации?

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