Полина Логунова впервые поделилась подробностями развода с Дмитрием Ступкой

Полина Логунова впервые прокомментировала развод с Дмитрием Ступкой / Фото: instagram.com/stupka777, Скриншот из YouTube

Полина Логунова о расставании с актером Дмитрием Ступкой сообщила в InstaStories, но подробностями не стала делиться. Однако для программы "Зірковий шлях" сделала исключение.

Полина признались, они с Дмитрием разъехались еще в январе месяце. Официально развод пара только оформляет

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Мы уже на финишной прямой

Об истинных причинах развода Логунова не хочет говорит из-за дочери Богданы.

Она вырастет, что-то прочитает. Ничего плохого о папе я говорить тоже не хочу. И я уверена, что не смотря на какие-то внутренние обиды, Дима тоже будет обо мне говорить или хорошо, или никак. Вот давайте как-то по-американски сделаем – не сошлись характерами.

Экс-супругам удалось сохранить хорошие отношения. Как отметила Полина, это результат работы двоих.

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Богдана осталась жить с мамой в США. Полина не препятствует общению дочери с отцом. Она отмечает, что Дмитрий может встречаться с дочкой, когда хочет.

Логунова добавила, Дмитрий пока не знаком с ее женихом, но это вопрос времени.

Ранее Полина Логунова рассказала о знакомстве с женихом-американцем.