Курьез с Киркоровым, маты в эфире и скандал с MARUV – интервью Тимура Мирошниченко о Нацотборе и Евровидении

Тимур Мирошниченко - о политике на Евровидении, матах в эфире, курьезе с Киркоровым и Нацотборе / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко в этом году вместе с Машей Ефросининой станет ведущим Национального отбора и будет встречать участников за кулисами.

В эксклюзивном интервью сайту "Сегодня" Тимур Мирошниченко рассказал нам все подробности, курьезы и подводные камни главного вокального состязания Европы.

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Как Тимур встретил Киркорова в гольфах, как пережил конфуз с матами в прямом эфире, почему топ-звезды укршоубиза не участвуют в Нацотборе? Читайте в нашем материале!

Пожалуй, в Украине не найдется человека, который бы столько лет посвятил Евровидению. С 2005 года Тимур Мирошниченко был бессменным комментатором конкурса, а после ведущим Детского "Евровидения" и "Евровидения-2017".

"Евровидение" – для меня всегда было больше, чем работой. Я в равной степени могу назвать себя и еврофаном, и евроскептиком, и просто зрителем, ну и конечно, человеком, который в этом всем варится, – рассказывает ведущий.

Тимур Мирошниченко и Злата Огневич вместе вели Детское Евровидение в 2013

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Каверзные вопросы о политике и отношения делегаций Украины и России

Избежать политической темы в разговоре о Евровидении не удается. Нередко такие мероприятия становятся причиной межнациональных скандалов. Но, как утверждает, Тимур Мирошниченко, никто из организаторов на закладывает такую идею в конкурс.

В любом месте, где появляется больше, чем одна национальность, избавиться от политического влияния практически невозможно. Но при этом, говорить, что конкурс аполитичен можно, потому что от оргкомитета никогда не исходит никакого намека на политизацию конкурса, наоборот все делается для того, чтобы этого не было. Но зрители, журналисты, да и сами участники зачастую это используют, – рассказывает ведущий.

Тимур Мирошниченко о политической ситуации на Евровидении

Политическая ситуация, которая сложилась между Украиной и Россией, также не обходит конкурс стороной. Наблюдая за ходом "Евровидения" со стороны, Мирошниченко может сказать, что последние восемь лет делегации из Украины и России стараются держаться друг от друга подальше.

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Понятное дело, что в составе делегации могут быть люди, с которыми лучше не разговаривать, а есть вполне нормальные и адекватные люди, у которых есть своя точка зрения. Утверждать, что отношения полностью на нуле нельзя, но какие-то такие истории происходят, – говорит Тимур.

Фото: скриншот видео YouTube/ Евровидение-2016. Момент победы Джамалы

Учитывая напряженную ситуацию в стране, многие задаются вопросом, так ли важно проводить вокальный конкурс в такое непростое время. Но Мирошниченко уверяет, что это делать даже нужно.

"Евровидение" – это форум, на который приезжают примерно из 40 стран. Когда в одном месте появляется такое количество разных стилей, разных образов, разных национальностей, разных языков, это привлекает колоссальное внимание, это для любой страны возможность быть на слуху. Кто-то пытается это своими военными претензиями проявлять, кто-то победами в спортивных состязаниях, а кто-то – музыкально, – говорит ведущий Нацотбора.

Тимур Мирошниченко о важности Евровидения

Избежать политических разногласий зачастую не удается и на Национальном отборе на "Евровидение". Все помнят случай на Нацотборе в 2019 году, когда Джамала задала провокационный вопрос ANNAMARIA.

Как прикольно получается, Джамала всего один раз спросила: "Чей Крым?" и все это запомнили хорошо, а, например, Сергей Притула каждого участника политизировал, но тут "Ничего, это же ведущий", – посмеялся Мирошниченко.

Джамала стала победительницей Евровидения-2016

Мирошниченко пообещал, что он не будет задавать участникам вопросы о политике.

Я за то, что "Евровидение" на любом его этапе это все-таки главное музыкальное, семейное шоу, когда все должны садиться на диваны, в ресторане, и праздновать музыку, праздновать прекрасное и красивое событие, а не превращать его в политическое ток-шоу. Поэтому от меня вы политических вопросов не дождетесь! - заверил нас ведущий Нацотбора.

Сергей Притула и Тимур Мирошниченко

Как случай с MARUV навсегда поменял Нацотбор

Нацотбор в 2019 году стал одним из самых скандальных, тогда победительница голосования MARUV отказалась от участия в Евровидении и не подписала контракт с НОТУ.

Я считаю, что там было три стороны ответственности: "Суспільне", MARUV и "СТБ". Многое не выкладывается в общественный доступ, но даже когда произошел отбор и MARUV поняла, что должна подписывать некоторые документы, там несколько дней шли торги, – комментирует конфликт Мирошниченко.

По его словам, во многом телекомпании шли на уступки, но все-таки ставили во главу общественный интерес.

Понятно, что кто-то остался при своем мнении, кто-то его поменял, но это было очень некрасиво. Здесь ей надо было просто для себя принимать решение, взвесить что важнее – потерять рынок РФ и соглашаться представлять родную страну на "Евровидении" или посчитать сколько можно будет заработать там, – высказался ведущий.

Почему MARUV не поехала на "Евровидение" / Фото: instagram.com/maruvofficial

Это случай, по словам Мирошниченко, очень повлиял на регламент проведения Нацотбора в Украине и изменил его с точки зрения ситуации в стране.

Все артисты, прежде чем попасть в шорт-лист, знакомятся с открытыми положениями Нацотбора, даже и там прописано – если ты попадаешь в список, то ты должен будешь подписать этот документ. MARUV все заранее знала, но в процессе игры все поменялось. До нее такого прецедента никогда не было, и этот случай поменял историю хода Евровидения, – говорит Мирошниченко.

Как Тимур спас карьеру после мата в прямом эфире

Одним из самых запоминающихся эфиров на "Евровидении" для Мирошниченко стал эфир 2011 года. Тогда ведущий во время прямой трансляции стал выкрикивать маты.

Позже оказалось, что возникли технические неполадки и Тимур просто не вовремя включил микрофон, но все до сих пор задаются вопросом, как ведущему удалось спасти свою карьеру.

Я считаю у тех, от кого зависела моя карьера в мае 2011 было два пути: не понимая, как это произошло просто отрубить голову и на этом все бы забыли, кто такой Тимур Мирошниченко, но если ты адекватный управленец и ты понимаешь, что в любом случае надо разобраться, то становится понятно…Но пожурили.

Филипп Киркоров в трико ошарашил Тимура

До этого, рассказывает Мирошниченко, у него случился большой курьез с Филиппом Киркоровым. В 2008 году Украину на "Евровидении" представляла Ани Лорак, а российский артист помогал ей создать номер и активно участвовал в ее подготовке.

Тимур Мирошниченко рассказывает, что тогда Лорак проводила все репетиции в Москве на репетиционных базах Киркорова. Мирошниченко и съемочная группа последовали за ней, чтобы отснять материалы о подготовке Украины к конкурсу.

Это был небольшой концертный зал и такие подвальные танцевальные студии, в которых Каролина по несколько часов со своей командой оттачивала постановки. На одну из репетиций приехал Киркоров, он зашел спросил, как проходит репетиция и ушел. Мы еще немного поснимали, а потом с оператором решили выйти выпить кофе. Поднялись мы наверх и первое, что я вижу – это Киркоров в трико, вот этот мужской бодик, и в гольфах. И он в таком виде ходит в фойе этого концертного зала и разговаривает по телефону!

Филипп Киркоров заставил понервничать Тимура Мирошниченко / Фото: Скриншот из YouTube

По словам Мирошниченко, охранники поп-короля подумали, что Тимур с оператором тайно решили снять на видео Киркорова, поэтому начали суетиться.

Мы сами опешили, потому что увидеть Филипа Бедросовича в гольфах и трико это, во-первых, неожиданно, а во-вторых, явно не то, что мы хотели увидеть. Одни охранники бросились закрывать его от нас, а другие – нас от него. Он, конечно, все понял и дал им такой немой жест, мол, "не трогайте ребят" и продолжил в таком воплощении шагать по фойе, а мы быстро ушли. Все время, пока мы стояли на перекуре, мы молчали, – рассказал о курьезе Мирошниченко.

Мирошниченко, в отличие от многих зрителей, не поддерживает мнение, будто именно благодаря Киркорову Ани Лорак тогда заняла второе место на конкурсе.

Я уверен, что Филипп Киркоров никак не повлиял на это. Он был в команде, он был одним из покровителей выступления, но он же не зритель, который может проголосовать, – говорит Мирошниченко.

Эра суперзвезд на Евровидении прошла?

Сейчас в Нацотборе на Евровидении редко увидишь уже состоявшихся звезд украинской эстрады. Ни Тина Кароль, ни Оля Полякова, ни другие ТОП-артисты почему-то не решаются на участие. Тимур уверен – артисты просто не хотят рисковать.

Это палка о двух концах. Одна из причин, почему многие именитые артисты сейчас, во второй фазе истории украинского Евровидения, не рвутся туда – они понимают, что могут даже не пройти отбор. Даже если они будут назначены самостоятельным решением телекомпании, они, к примеру, могут оконфузиться там, и это будет крест на их карьере, – рассказывает Мирошниченко.

Почему Оля Полякова и Тина Кароль не хотят быть участницами Нацотборов? / Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/tina_karol

По словам Мирошниченко, "Евровидение" часто становится дополнительным трамплином для мегазвезд.

"Евровидение" было важным переломным моментом в жизни и Андрея Данилко, и Верки Сердючки, как артиста. К этому моменту Сердючка была гиперпопулярна, а в какой-то момент наступил "потолок", и чтобы его пробить, пришлось участвовать в "Евровидении". Тогда это прекрасно сработало и сейчас настоящая королева этого конкурса – Верка Сердючка, – говорит ведущий.

Верка Сердючка – королева "Евровидения" / Фото: Скриншот из YouTube

Участники Нацотбора-2022

В этом году на Нацотборе собрались молодые и начинающие исполнители. Некоторые из них только начинают карьеру, а кто-то уже собрал свой большой фан-клуб.

Мне прям сильно нравится состав наших финалистов, они все классные, все молодые, они энергичные и от них прет желанием представлять страну на "Евровидении". Для некоторых артистов "Евровидение" — это площадка представить себя, чтобы о них просто узнали, построить бизнес на этом…эти ребята все знают, зачем они пришли на отбор и понимают, что значит представлять страну на таком уровне, поэтому я спокоен – кто бы из них не выиграл, это было бы хорошо, – делится ведущий Нацотбора.

Мирошниченко говорит, что сейчас сложно определить, кто же из певцов займет место победителя, ведь зачастую угадать такое нельзя.

Сейчас есть переживания насчет того, что предположим выиграет Алина Паш или KALUSH, это же примерно такая же стилистика музыки, как и год назад. Поймут ли второй год подряд и захотят ли слушать? Если взять Wellboy, не слишком ли это локально? Воспримут ли европейцы это? Получить ответы на эти вопросы можно только, если отправить артистов туда и посмотреть на реакцию, – говорит Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко

Напомним, что прямая трансляция Нацотбора начнется в 18:30 в эфире телеканала UA: ПЕРВЫЙ. Также его можно будет смотреть на YouTube и Facebook, сайте eurovision.ua, мобильном приложении suspilne.tv.