Полякова решила поиздеваться над Каменских: "Хочу, чтобы она сорвалась"

Оля Полякова в новом выпуске "Маски" подколит NK / Фото: телеканал "Украина"

Этим вечером на сцене любимого шоу-детектива сойдутся все восемь сильнейших участников сезона. Для особенного эфира "Маски" звездный детектив Оля Полякова, которая недавно назвала своих фаворитов на проекте, выбрала не менее оригинальный образ, в который раз поразив всех кардинальной сменой имиджа.

Какие только метаморфозы уже не демонстрировала Оля Полякова в гипершоу "Маска". Певица неоднократно признавалась, что обожает этот проект, в том числе за возможность перевоплощаться и каждый раз быть совсем другой.

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Так будет и в этом эфире – звездный детектив предстанет с голубыми волосами и ярко-синими линзами, как настоящая героиня сказки.

Я сегодня зефирка, сладкая маршмелоу. Это я специально, потому что знаю, что Настя Каменских на диете, хочу, чтобы она сорвалась, – пошутила Оля Полякова за кулисами грандиозного шоу телеканала "Украина".

Оля Полякова в новом выпуске шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

Нежно-розовое невесомое платье звезда дополнила необычайно стильной обувью в тон с разнообразными камешками. Такие же мерцающие аксессуары украшают и ее прическу, создавая действительно кукольный образ.

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Напомним, Оля Полякова вместе со своими коллегами звездными детективами NK | Настей Каменских, Олегом Винником, Андреем Данилко и DZIDZIO разгадывает знаменитостей под масками в масштабном проекте "Маска".

Смотрите новый выпуск самого звездного и загадочного на украинском телевидении шоу "Маска" сегодня, 4 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина"!

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