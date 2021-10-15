Помощница Елизаветы II отправила письмо в "российский" Крым. В Сети скандал

Севастопольская «Малая академия наук» получила письмо от имени британской королевы / Фото: Getty Images

Этим летом ученики "Малой академии наук" Севастополя написали письмо Елизавете II, а преподавательница отправила его.

Накануне на адрес школы пришел ответ от имени Ее Величества – соответствующее фото письма было опубликовано в Инстаграм-профиле учебного заведения.

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На конверте из королевской канцелярии рядом с адресом и городом Севастополь в качестве страны указана Россия. Это вызвало волну споров и возмущений в соцсетях.

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Пользователи убеждены, что Елизавета признала оккупированный Крым российским, но также многие выражают мнение, что письмо просто было отправлено по адресу отправителя, и что это логично.

"Сейчас Крым контролируется Россией и чтобы отправить туда почту, надо писать – Крым (Севастополь), Россия и индекс российского почтового отделения, если написать Украина, просто почта не дойдет".

"Это не признание, а попросту незнание географии и истории "двором".

"Ну там же умные люди – признают очевидные вещи".

Тем временем сенатор от Республики Крым заявила, что королева "проявила мудрость и смогла подняться над геополитическим смогом", пишет "Лента.ру".

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А в Малой академии наук отметили, что учащиеся планируют написать письмо принцу Уильяму и Кейт Миддлтон.

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