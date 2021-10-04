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У Елизаветы II есть секретный туннель под дворцом, ведущий к одному из лучших баров Лондона

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
4 октября, 06:30
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О том, что у Ее Величества есть тайный туннель под Сент-Джеймсским дворцом, проговорился супруг принцессы Евгении – Джек Бруксбэнк на одной из частных вечеринок
У Елизаветы II есть тайный туннель, который соединяет дворец с баром
У Елизаветы II есть тайный туннель, который соединяет дворец с баром / Фото: Getty Images

Елизавета II, несмотря на свой статус, как и многие обычные люди, любит насладиться качественными крепкими напитками. Как сообщает The Sun, супруг принцессы Евгении случайно упомянул о секретном проходе в бар в беседе с королевским редактором Daily Mail Ричардом Иденом на вечеринке, спонсируемой брендом напитков Casamigos. Бруксбэнк, к слову, является бренд-менеджером этой компании в Европе.

Иден утверждает, что Джек сказал: "В Dukes Bar есть туннель из Сент-Джеймсского дворца. Я еще не использовал его, но очень хотел бы".

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Бар Dukes, расположенный в эксклюзивной резиденции Mayfair, Dukes Hotel, славится своим "легендарным" мартини, который New York Times называет "одними из лучших в мире".

Dukes Bar в Лондоне славится мартини
Dukes Bar в Лондоне славится мартини / Фото: instagram.com/dukesbarlondon

Сент-Джеймсский дворец – один из старейших дворцов королевской семьи. Ранее там располагалась резиденция британским монархов, которая позже была перенесена в Букингемский дворец.

Королева любит выпить?

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Ныне покойная двоюродная сестра Елизаветы II Маргарет Роудс ранее заявляла, что Ее Величество каждый вечер наслаждается мартини. Поэтому неудивительно, что туннель ведет именно в бар Dukes.

Елизавета II любит крепкие напитки
Елизавета II любит крепкие напитки / Фото: Getty Images

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Смотрите видеосюжет об интересных фактах из биографии Елизаветы II:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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