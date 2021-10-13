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95-летняя Елизавета II впервые появилась на публике с тростью

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
13 октября, 06:30
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Ее Величество посетила службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Елизавета II крайне редко пользуется тростью, потому публика несколько обеспокоена состоянием здоровья королевы
Елизавета II впервые появилась на публике с тростью
Елизавета II впервые появилась на публике с тростью / Фото: Getty Images

Елизавету II засняли в лондонском Вестминстерском аббатстве, когда она шла с тростью. Королева присутствовала на службе по случаю столетия благотворительной организации вооруженных сил Великобритании Poppy Legion.

Фото Ее Величества в синем пальто и синей шляпе опубликовано в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

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Королевский источник сообщил, что Елизавета использует трость для "удобства", пишет CNN. Британские СМИ также отмечают, что это первый раз за много лет, когда королева использует приспособление для ходьбы на крупном публичном мероприятии.

Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью
Елизавета II прибыла в Вестминстерское аббатство с тростью / Фото: Getty Images

В последний раз Елизавету II сфотографировали с тростью в 2003 году после операции по удалению разорванного хряща с ее правого колена.

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Накануне мы писали, что в Лондоне прекращено расследование против принца Эндрю, которого обвиняют в изнасиловании 17-летней. У полиции нет новых доказательств причастности сына Елизаветы II к изнасилованию Вирджинии Джуффре 20 лет назад.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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