После 3-летнего перерыва слепые монстры снова напали на людей

Кадр из фильма "Тихое место 2" / Фото: themoviedb.org

Первый фильм, снятый Джон Красински в 2018 году, получил восторженные отзывы критиков и полюбился зрителям. Вторую часть ждали еще в прошлом году, но из-за пандемии ее выход в широкий прокат перенесли на 2021-й. Уже известно, что финальная часть трилогии выйдет в следующем году.

Во втором фильме к актерскому составу во главе с потрясающей Эмили Блант присоединяется не менее потрясающий Килиан Мерфи. Продолжение истории смотрите на OLL.TV.

Фильм "Тихое место 2" – доступен онлайн на OLL.TV / Фото: themoviedb.org

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Сюжет фильма "Тихое место 2"

Постапокалиптическое будущее. Практически все население Земли уничтожено слепыми инопланетными монстрами, которые находят своих жертв по звуку. Семья Эбботов вынуждена была научиться жить в полной тишине в своем убежище, но постоянно соблюдать беззвучность очень трудно и ряд ошибок приводит к тому, что несколько ее членов погибает. Дело осложняется еще и тем, что у героини рождается малыш, которого заставить молчать практически невозможно. После атаки монстров на их дом, мать с тремя детьми вынуждена искать новое безопасное место…

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