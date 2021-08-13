После 3-летнего перерыва слепые монстры снова напали на людей

Кадр из фильма "Тихое место 2" / Фото: themoviedb.org
Первый фильм, снятый Джон Красински в 2018 году, получил восторженные отзывы критиков и полюбился зрителям. Вторую часть ждали еще в прошлом году, но из-за пандемии ее выход в широкий прокат перенесли на 2021-й. Уже известно, что финальная часть трилогии выйдет в следующем году.
Во втором фильме к актерскому составу во главе с потрясающей Эмили Блант присоединяется не менее потрясающий Килиан Мерфи. Продолжение истории смотрите на OLL.TV.
Сюжет фильма "Тихое место 2"
Постапокалиптическое будущее. Практически все население Земли уничтожено слепыми инопланетными монстрами, которые находят своих жертв по звуку. Семья Эбботов вынуждена была научиться жить в полной тишине в своем убежище, но постоянно соблюдать беззвучность очень трудно и ряд ошибок приводит к тому, что несколько ее членов погибает. Дело осложняется еще и тем, что у героини рождается малыш, которого заставить молчать практически невозможно. После атаки монстров на их дом, мать с тремя детьми вынуждена искать новое безопасное место…
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