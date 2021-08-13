Після 3-річної перерви сліпі монстри знову напали на людей

Кадр з фільму "Тихе місце 2" / Фото: themoviedb.org

Перший фільм, знятий Джон Красінскі в 2018 році, отримав схвальні відгуки критиків і полюбився глядачам. Другу частину чекали ще минулого року, але через пандемію її вихід в широкий прокат перенесли на 2021-й. Уже відомо, що фінальна частина трилогії вийде наступного року.

У другому фільмі до акторського складу на чолі з приголомшливою Емілі Блант приєднується не менш приголомшливий Кіліан Мерфі. Продовження історії дивіться на OLL.TV.

Фільм "Тихе місце 2" – доступний онлайн на OLL.TV / Фото: themoviedb.org

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Сюжет фільму "Тихе місце 2"

Постапокаліптичне майбутнє. Практично все населення Землі знищено сліпими інопланетними монстрами, які знаходять своїх жертв по звуку. Сім'я Ебботів змушена була навчитися жити в повній тиші в своєму притулку, але постійно дотримуватися беззвучності дуже важко й низка помилок призводить до того, що кілька її членів гине. Справа ускладнюється ще й тим, що у героїні народжується малюк, якого змусити мовчати практично неможливо. Після атаки монстрів на їхній будинок, мати з трьома дітьми змушена шукати нове безпечне місце ...

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