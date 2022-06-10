После 6 лет скандалов: Дмитрий Шепелев и семья Жанны Фриске подписали мирное соглашение

Дмитрий Шепелев и семья Жанны Фриске подписали мировое соглашение / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скриншот из видео

Уже шесть лет, с момента смерти Жанны Фриске, ее гражданский муж Дмитрий Шепелев и родители не могут найти компромисс и судятся за наследство певицы. Семья Фриске боролась за недвижимость дочери в суде.

Но, похоже, что затяжные споры поднадоели обеим сторонам и наконец-то Шепелев и родители Жанны смогли найти компромисс. Как сообщают СМИ, между телеведущим и Владимиром Фриске было подписано мировое соглашение в суде.

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Судебное заседание, на котором и было рассмотрено дело о разделе имущества исполнительницы. Так, отец Жанны, Владимир Фриске настаивал, чтобы Шепелев не продавал часть квартиры в Москве, которая принадлежит сыну певицы и телеведущего Платону.

Чтобы сохранить апартаменты для внука, отец Жанны предложил Шепелеву соглашение – в обмен сохранность квартиры он предложил простить телеведущему долг в семь миллионов.

Мировое соглашение утверждено. Взамен исполнения обязательств по уплате денежных средств и процентов за пользование чужими денежными средствами, Шепелев П.Д. в лице законного представителя Шепелева Д.А. передал Фриске в собственность отступное в пределах суммы обязательств в виде 1/3 доли на жилое помещение", — сообщили "StarHit" в пресс-службе суда.

Ранее Дмитрий Шепелев показал редкое фото с сыном от Жанны Фриске.