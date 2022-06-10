Після 6 років скандалів: Дмитро Шепелєв та родина Жанни Фріске підписали мирну угоду

Дмитро Шепелєв та родина Жанни Фріске підписали мирову угоду / Фото: instagram.com/dmitryshepelev, Скріншот із відео

Вже шість років, з моменту смерті Жанни Фріске, її громадянський чоловік Дмитро Шепелєв та батьки не можуть знайти компроміс і судяться за спадщину співачки. Сім'я Фріске боролася за нерухомість дочки у суді.

Але, схоже, що затяжні суперечки набридли обом сторонам і Шепелєв і батьки Жанни змогли знайти компроміс. Як повідомляють ЗМІ, між телеведучим та Володимиром Фріске було підписано мирову угоду в суді.

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Судове засідання, на якому і було розглянуто справу про розподіл майна виконавиці. Так, батько Жанни Володимир Фріске наполягав, щоб Шепелєв не продавав частину квартири в Москві, яка належить синові співачки та телеведучого Платону.

Щоб зберегти апартаменти для онука, батько Жанни запропонував Шепелєву угоду – в обмін на збереження квартири він запропонував вибачити телеведучому борг у сім мільйонів.

Мирова угода затверджена. Натомість виконання зобов'язань щодо сплати грошових коштів та відсотків за користування чужими грошима, Шепелєв П.Д. від імені законного представника Шепелєва Д.А. передав Фріске у власність відступне у межах суми зобов'язань у вигляді 1/3 частки на житлове приміщення", – повідомили "StarHit" у прес-службі суду.

Раніше Дмитро Шепелєв показав рідкісне фото із сином від Жанни Фріске.