Потап посвятил песню Киеву: вспоминаем другие клипы о столице Украины

Многие артисты посвятили Киеву песни и клипы / Фото: https://www.1zoom.ru/
Сегодня ПТП, он же рэпер и продюсер Алексей Потапенко, выпустил клип на песню "Київ". Композиция вышла еще весной в составе альбома ПТП – "Без рекламы", но только сейчас появилось видео, причем незапланированно.
Зимняя атмосфера столицы так вдохновила Потапа, что он решил поделиться ей со всеми, кто любит Киев, и показать его виды с высоты птичьего полета. А чтобы снять пролеты, недоступные человеческому глазу, использовали специальные дроны. В видео появляются уникальные кадры: купола Михайловского собора, меч Родины Матери, крест Владимира.
Этот город для каждого свой, и у каждого есть про него история. Мой "Київ" – дневной и вечерний, летний и, как в этом видео, прекрасный зимний, ностальгическое воспоминание из детства и зарисовка современного мегаполиса. Где бы я ни находился, всегда с гордостью говорю, что я родом из Киева. Я рассказываю про него как амбассадор, а киевская нотка есть во всем моем творчестве. Посвящаю эту оду зимнему Киеву всем, кто любит этот город,
- отметил Потап.
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ПТП – Київ
Также смотрите, кто еще из артистов посвящал лирику любимому городу.
Юлия Пыльца – Я люблю тебя, Киев
Ванеса Паради – Kiev
Наталья Могилевская – "В Киеве осень"
Павел Зибров – "Хрещатик"
Виктор Павлик – "Афіни, Київ і Стамбул"
Напомним, на прошлой неделе в Сети голосовали, на кого больше похож сын Потапа.