Потап присвятив пісню Києву: згадуємо інші кліпи про столицю України

Багато артистів присвятили Києву песні та кліпи / Фото: https://www.1zoom.ru/
Сьогодні ПТП, він же репер та продюсер Олексій Потапенко, випустив кліп на пісню "Київ". Композиція вийшла ще навесні у складі альбому ПТП – "Без реклами", але лише зараз з'явилося відео, жо того ж незаплановане.
Зимова атмосфера столиці так надихнула Потапа, що він вирішив поділитися з усіма, хто любить Київ, і показати його види з висоти пташиного польоту. А щоб зняти польоти, недоступні людському оку, використовували спеціальні дрони. У відео з'являються унікальні кадри: бані Михайлівського собору, меч Батьківщини Матері, хрест Володимира.
Це місто для кожного своє, і у кожного є про нього історія. Мій "Київ" – денний та вечірній, літній та, як у цьому відео, чудовий зимовий, ностальгійний спогад із дитинства та замальовка сучасного мегаполісу. Де б я не знаходився, завжди з гордістю говорю, що я родом із Києва. Я розповідаю про нього як амбасадор, а київська нотка є у всій моїй творчості. Присвячую цю оду зимовому Києву всім, хто любить це місто,
– зазначив Потап.
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ПТП – Київ
Також дивіться, хто ще з артистів присвячував лірику улюбленому місту.
Юлия Пыльца – Я люблю тебе, Київ
Ванеса Параді – Київ
Наталія Могилевська – "В Києве осень"
Павло Зібров – "Хрещатик"
Віктор Павлік – "Афіни, Київ і Стамбул"
Нагадаємо, минулого тижня у Мережі голосували, на кого більше схожий син Потапа.