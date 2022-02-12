Позитив удивит необычным образом в кинокомедии Большая Прогулка: "Наконец-то я смогу раскрыться"

Позитив рассказал о съемках в фильме "Большая Прогулка" / Фото: пресс-служба

Уже 24 февраля состоится кинопремьера народной комедии "Большая Прогулка" , где Позитив сыграет Гену. Это будет его первая большая роль в кино. Артист поделился своими впечатлениями о персонаже.

Моего героя зовут Гена. Он очень добрый, прямой и простой пацан, который "идет к успеху". Он верит в себя, как артиста и мечтает об успешной рэп карьере. Впрочем, для поднятия стартового капитала ему приходится работать водителем у местного коррупционера Хомяка (Михаил Жонин). Но как только он сорвет свой куш – ой, держись, шоубиз, – рассказал о своей роли Позитив.

Героя Позитива в "Большой прогулке" зовут Гена. / Фото: пресс-служба

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Зрители уже не раз видели певца на больших экранах, однако в "Большой Прогулке" он сыграет свою первую большую роль. Об этом Алексей давно мечтал, поэтому, когда получил предложение поучаствовать в съемках – долго не раздумывал.

Я помню еще, когда снимался в предыдущих кинопроектах, то думал: "Что же это за роли такие маленькие, только вкрапления меня. Я хочу большего!". И кто-то меня где-то услышал, какие-то высшие силы, – вспомнил артист.

Как добавил певец, однажды он получил от FILM.UA письмо, в котором было написано, что "вот наконец-то Позитив сможет раскрыться, как актер" . Он прочитал сценарий, бриф, и подумал, что это замечательное предложение.

Позитив сыграл свою первую большую роль в "Большой Прогулке". / Фото: пресс-служба

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Позитив признается, что наиболее сложным в работе над проектом было запоминание текста. Постоянно помнить разные сцены и реплики – очень кропотливая работа.

По словам Завгороднего, проще выступать на сцене и быть в своем привычном амплуа. Однако он признает, что навыки совершенствуются постепенно со временем. С каждым днем съемок артист чувствовал, что становится все более опытным и раскрепощенным.

Дело в том, что я учился в Киевской детской академии искусств на театральном факультете и закончил именно актерское мастерство, которым не пользовался уже более 15 лет, – отметил артист.

По словам Позитива, он получил определенные азы, играл в спектаклях, но это была театральная игра, которая очень отличается от игры в кино. А на съемках "Большой Прогулки" артист вспоминал то, что забылось.

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Позитив не скрывает, что серьезно думает о будущем в киноиндустрии. Надеется, что этот фильм даст толчок двигаться не только карьерой музыканта, но и актера.

В "Большой прогулке" сыграют многие звезды укршоубиза. / Фото: пресс-служба

Также в семейной комедии появятся многие другие звезды шоу-биза: Елена Кравец, Юрий Ткач, Андрей Исаенко, Ирина Гатун, Михаил Жонин. А также звездные камео: VERKA SERDUCHKA с мамой и игроки футбольного клуба "Шахтер" Андрей Пятов и Евгений Коноплянка.

Коротко о комедии

Как сообщалось ранее, "Большая Прогулка" – совместный проект телеканала "Украина" и FILM.UA Group, создаваемый при поддержке Государственного агентства Украины по кино.

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух совершенно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко. Весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" – судьба возводит их на одной поляне, которую каждая из семей считает "своей". Неожиданно появляется беглец-коррупционер Хомяк, спрятавший свои деньги на этой же поляне, и его водитель Гена.

Смотрите "Большую прогулку" на больших экранах уже с 24 февраля 2022 года!

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