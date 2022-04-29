"Правая сторона лица начала отвисать": Хейли Бибер поделилась жуткими подробностями инсульта

Хейли Бибер рассказала о перенесенном микроинсульте / Фото: youtube.com, Коллаж: Сегодня

Американская модель и жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – еще в марте оказалась в больничной палате.

Знаменитости стало плохо во время обеда и ее супругу пришлось вызвать 911. О перенесенном ужасе Хейли рассказала в видео, которое опубликовала в своем Youtube-канале.

Реклама

В начале ролика Бибер подробно описывает физические ощущения, которые она испытала в тот самый день.

Вдруг у меня появилось странное ощущение, которое как бы прошло по моей руке и плечу, вплоть до кончиков пальцев, – рассказала Хейли Бибер.

Хейли была вместе с мужем, когда у нее случился приступ / Фото: instagram.com/haileybieber

Реклама

Кончики ее пальцев начали неметь, и Джастин спросил, все ли с ней в порядке. Когда она попыталась ответить мужу, то не смогла.

Когда я хотела ответить, я не могла говорить. Правая сторона моего лица начала отвисать, я не могла произнести ни слова. Поэтому, очевидно, сразу же подумала, что у меня инсульт, полноценный инсульт, – поделилась Хейли.

Медики выяснили, что у знаменитости образовался тромб – маленький сгусток крови, попавший в мозг, вызвал нехватку кислорода и приступ.

Хейли Бибер сделали операцию, после которой она чувствует себя прекрасно и очень быстро восстанавливается.

Реклама

Недавно супруга Джастина Бибера пожаловалась на хейтеров, которые не дают ей спокойно жить.