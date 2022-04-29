"Правая сторона лица начала отвисать": Хейли Бибер поделилась жуткими подробностями инсульта

Хейли Бибер рассказала о перенесенном микроинсульте / Фото: youtube.com, Коллаж: Сегодня
Американская модель и жена Джастина Бибера – Хейли Бибер – еще в марте оказалась в больничной палате.
Знаменитости стало плохо во время обеда и ее супругу пришлось вызвать 911. О перенесенном ужасе Хейли рассказала в видео, которое опубликовала в своем Youtube-канале.
В начале ролика Бибер подробно описывает физические ощущения, которые она испытала в тот самый день.
Вдруг у меня появилось странное ощущение, которое как бы прошло по моей руке и плечу, вплоть до кончиков пальцев, – рассказала Хейли Бибер.
Кончики ее пальцев начали неметь, и Джастин спросил, все ли с ней в порядке. Когда она попыталась ответить мужу, то не смогла.
Когда я хотела ответить, я не могла говорить. Правая сторона моего лица начала отвисать, я не могла произнести ни слова. Поэтому, очевидно, сразу же подумала, что у меня инсульт, полноценный инсульт, – поделилась Хейли.
Медики выяснили, что у знаменитости образовался тромб – маленький сгусток крови, попавший в мозг, вызвал нехватку кислорода и приступ.
Хейли Бибер сделали операцию, после которой она чувствует себя прекрасно и очень быстро восстанавливается.
Недавно супруга Джастина Бибера пожаловалась на хейтеров, которые не дают ей спокойно жить.