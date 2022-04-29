"Правий бік обличчя почав відвисати": Гейлі Бібер поділилася моторошними подробицями інсульту

Гейлі Бібер розповіла про перенесений мікроінсульт / Фото: youtube.com, Колаж: Сьогодні

Американська модель та дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – ще в березні опинилася в лікарняній палаті.

Знаменитості стало погано під час обіду та її дружину довелося викликати 911. Про перенесений жах Гейлі розповіла у відео, яке опублікувала у своєму Youtube-каналі.

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На початку ролика Бібер докладно описує фізичні відчуття, які вона зазнала того дня.

Раптом у мене з'явилося дивне відчуття, яке ніби пройшло по моїй руці та плечу, аж до кінчиків пальців, – розповіла Гейлі Бібер.

Хейлі була разом із чоловіком, коли у неї стався напад / Фото: instagram.com/haileybieber

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Кінчики її пальців почали німіти, і Джастін запитав, чи все з нею гаразд. Коли вона спробувала відповісти чоловікові, не змогла.

Коли я хотіла відповісти, я не могла говорити. Права сторона мого обличчя почала відвисати, я не могла вимовити жодного слова. Тому, очевидно, одразу ж подумала, що у мене інсульт, повноцінний інсульт, – поділилася Гейлі.

Медики з'ясували, що у знаменитості утворився тромб – маленький потік крові, що потрапив у мозок, викликав нестачу кисню та напад.

Гейлі Бібер зробили операцію, після якої вона почувається чудово і дуже швидко відновлюється.

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Нещодавно дружина Джастіна Бібера поскаржилася на хейтерів, які не дають їй спокійно жити.