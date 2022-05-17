Представитель Британии на Евровидении вернулся домой в панамке, как у лидера Kalush Orchestra

Сэм Райдер надел розовую панамку, как у Kalush Orchestra / Фото: Getty Images

Британия не получала таких баллов и не занимала столь высокие позиции на "Евровидении" уже боллее 20 лет. Сэм стал первым за долгое время музыкантом, который добился такого успеха на конкурсе.

Судя по широкой улыбке, Райдер не расстроился, что ему не удалось одержать победу в конкурсе. Наоборот – на родине его встретили как победителя. Более того, артист решил поддержать победителей этого года – украинскую группу Kalush Orchestra, надев розовую панамку. Именно такую панаму носит лидер Kalush Orchestra Олег Псюк.

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Кадры Сэма в панамке появились из аэропорта, куда прилетел музыкант. Он улыбался и махал прессе и фанатам, которые снимали его на камеру.

Отлично провел время в космосе, чувак! (отсылка к его песне Space Man – space – космос, man – мужчина, в данном контексте "чувак". – Ред.) Такое замечательное приветствие в аэропорту сделало возвращение домой еще более чудесным, – написал Сэм.

Кстати, ранее мы рассказали, где можно купить такую розовую панамку, как у лидера Kalush Orchestra.

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Напомним, что Украина победила в конкурсе "Евровидение-2022". Фаворитом букмекеров за несколько часов до конкурса и была Украина с рекордным показателем в 62%. Следом в турнирной таблице располагались Швеция и Великобритания, но в финале место в тройке получила Испания.

В финале за победу боролись представители 25 стран Европы. В общей сложности участие в конкурсе приняли вокалисты из 40 государств.

Ранее мы показывали, как встретили Kalush Orchestra, когда они вернулись в Украину.