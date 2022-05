Представители Исландии выкрикнули "Мир Украине!" со сцены Евровидения-2022

Группа Systur поддержала Украину после заявления Kalush Orchestra / Фото: Коллаж: Сегодня

Представители Исландии уже поддерживали Украину в первом полуфинале . И вот в финале они снова решили это сделать после выступления группы Kalush Orchestra, которая сделал заявление по "Азовстали".

Так, группа Systur выступила на сцене главного песенного конкурса с маленькими сине-желтыми флажками на руках и гитарах. Таким образом, музыканты поддержали нашу страну в полномасштабной войне с Россией, которая длится уже третий месяц.

Более того, после своего выступления артисты сказали: "Peace for Ukraine! We love you!" (Мир Украине! Мы любим вас!). Поддержка Украины сейчас очень важна и это понимают артисты!

