Премьера продолжения Секса в большом городе все ближе – смотрим первый трейлер сериала

Новые кадры из продолжения сериала "Секс в большом городе" / Фото: Скриншот из YouTube

В Сети показали новые кадры из сериала And Just Like That (И просто так) – продолжения "Секса в большом городе.

В видео появились три из четырех главных героинь — Кэрри, Миранда и Шарлотта В ролике также можно увидеть Мистера Бига и новую героиню – — стендап-комика Че Диаз.

Стоит отметить, украинцы смогут увидеть премьеру продолжения сериала одновременно со всем миром – 10 декабря на OLL.TV.

Что будет в продолжении

По словам создателей, зрители увидят мегаполис в разгар пандемии, будут новые герои, новые приключения нью-йоркских модниц и новые встречи со старыми любовниками. На смену Саманте пришли две героини: сильная, влиятельная афроамериканка и женщина-азиатка. Сам сюжет до сих пор остается интригой. Разведется ли Кэрри с мужчиной ее мечты мистером Бигом – тоже неясно. Но что известно точно – это будет история уже трех главных героинь после 50-ти. Они, как и прежде, остаются лучшими подругами.

