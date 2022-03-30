Приходько в день рождения дочери пообещала сделать все, чтобы продлить ее детство как можно дольше

Анастасия Приходько трогательно поздравила дочь с днем рождения / Фото: instagram.com/prykhodko_official

В марте в семьей Анастасии Приходько несколько праздников. На прошлой неделе сыну певицы исполнился год, а сегодня поздравления с принимает Нанна. Ей исполнилось 12 лет.

Артистка, ранее сильно критиковавшая Лорак и Лободу за молчание, на своей странице в инстаграм опубликовала трогательно послание дочери.

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Несмотря на войну, певица пообещала сделать этот день для Наны особенным.

Я тебя очень люблю! С днем рождения мое сердечко. Вспоминаю как я приехала в роддом, как проходили роды тяжело – 12 часов… Но моего счастья не было предела когда я взяла ее на руки! И вот так до сих пор, она абсолютно домашний и мамин ребёнок! И я сделаю все, чтобы продлить детство как можно дольше! У меня самый лучший комплимент от Бога!!!

Напомним, Анастасию Приходько родила дочь Нанну от абхазского бизнесмена — Нури Кухилава, но вскоре пара рассталась. Сейчас певица сейчас в браке с бизнесменом по имени. В сентябре 2020 года пара обвенчалась в церкви, а в 2015-м Приходько родила сына. В марте прошлого года у них родился сын Гордей, а в марте 2021 года сын Лука.