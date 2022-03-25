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Сначала берегла от пандемии, а теперь – от войны: сыну Анастасии Приходько сегодня исполняется годик

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25 марта, 10:46
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Популярная украинская певица Настя Приходько трогательно поздравила сына Луку с первым днем рождения и показала душевные фото
Сегодня сыну певицы исполняется годик
Сегодня сыну певицы исполняется годик / Фото: instagram.com/prykhodko_official

До сих пор не верится, что самые страшные воспоминания наших бабушек и дедушек о войне – теперь наша реальность. У скольких детей теперь нет детства, скольким пришлось преждевременно повзрослеть! А все из-за кровавых имперских замашек Путина. Мы продолжаем верить в наших защитников и скорую победу, ведь сейчас важно, чтобы у украинских детей было будущее! Так, сегодня маленький украинец – сына Насти Приходько Лука – отмечает свой первый день рождения.

Артистка, ранее сильно критиковавшая Лорак и Лободу за молчание, на своей странице в инстаграм опубликовала душевное послание своему младшему сыну Луке. Мальчику сегодня исполняется годик, и в своем нежном возрасте он уже успел столько всего пережить!

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Мое солнышко, сегодня тебе целый год! Ты уже абсолютно самостоятельный мужчина. Ты знаешь, что и когда ты хочешь, требовательный до ужаса, и всегда добьёшься, чтоб мама взяла тебя на ручки… Я забеременела тогда, когда в мире была пандемия, было очень сложно и мне, и папе, был большой страх, я плакала ночами и боялась, а что если я не справлюсь, не получиться, не смогу…. Сына, у мамы все получается, хоть ты этого и не знаешь, мама год берегла тебя от пандемии, а сейчас бережёт тебя от войны, ты такой у меня сильный, столько уже пережил, ты всегда был рядом со мной, на студиях, на съёмках, в дороге, всегда… Ты мой мир, мой самый лучший на земле мужчина, и я обещаю, что у тебя будет самый лучший в мире день рождения! Так, как я и планировала, за два месяца до начала войны…. Я люблю тебя Лука. С днём рождения!

А в сториз артистка показала непростые кадры, с чем малышу в его первый год жизни пришлось столкнуться из-за путинского нападения на Украину.

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Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям и верим, что вскоре малыш Лука, как и миллионы других украинских детей, будут в безопасности и снова будут счастливо жизнь на своей родной земле, а все обидчики получат по заслугам и останутся в прошлом.

Напомним, Dantes представил суперактуальный трек, который надо послушать всем.

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