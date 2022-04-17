Принц Чарльз вспомнил об украинских беженцах в своем поздравлении с католической Пасхой

/ Фото: Getty Images

Накануне католического праздника принц Чарльз и королева Елизавета встретились с принцем Гарри и Меган Маркл, что стало по-настоящему знаковым событием в монаршей семье.

А сегодня королевский дворец опубликовал официальное обращение к жителям Великобритании в честь праздника Пасхи. В нем принц Чарльз выразил слова поддержки беженцам из Украины.

Реклама

Принц Уэльский отметил, что тысячи украинцев продолжают искать убежища от боев на своей родине, следуя по стопам миллионов беженцев, уже сбежавших от российского вторжения.

В последние годы мое сердце разбито от страданий невинных жертв конфликта, с некоторыми я встречался и они рассказывали мне истории невыразимой трагедии, о том как были вынуждены покинуть свою страну и искать убежище вдали от дома. Но среди всей этой печали и бесчеловечности было глубоко трогательно увидеть, как многие люди готовы открыть свои дома для нуждающихся, как они предложили свое время и свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто сталкивается с такими трудностями, – сказал принц Чарльз.

Также принц отметил, что для него было огромной честью представлять Ее Величество на службе в Великий Четверг, которую она, к сожалению, не смогла посетить.

Ранее Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх непокоренных" словами "Слава Украине".