Принц Гарри готовит новые откровения о королевской семье, за которые получит 20 млн долларов

Принц Гарри на протяжении года писал мемуары о жизни в королевской семье. Книга поступит в продажу в следующем году

Принц Гарри пишет мемуары / Фото: Getty Images

Принц Гарри готовит новые сюрпризы для королевской семьи. Только недавно в СМИ появилась информация, что внук королевы и его супруга Меган Маркл планируют снять документальный фильм о королевской семье, как теперь стало известно о мемуарах принца Гарри. Об этом сообщает Page Six.

Как рассказали источники издания, принц Гарри около года тайно работал над книгой вместе с журналистом Джоном Джозефом Мерингером.

"В интимных и честных мемуарах, написанных одной из самых интересных и влиятельных мировых фигур нашего времени, принц Гарри впервые расскажет об опыте, приключениях, потерях и жизненных уроках, которые помогли ему сформироваться", — сказано в анонсе книги.

Принц Гарри / Фото: AFP

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В книге будет рассказано не только о жизни в королевской семье, но и о службе принца Гарри в Афганистане и опыте отцовства. Эксперты не исключают, что в мемуарах герцог Сассекский подробнее расскажет об уходе с королевской семьи.

Мемуары принц Гарри продал издательству Penguin Random House за 20 миллионов долларов. Книга поступит в продажу в 2022 году.

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри хочет, чтобы королевская семья присутствовала на крестинах их с Меган Маркл дочери