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Принц Гарри хочет, чтобы королевская семья присутствовала на крестинах их с Меган Маркл дочери

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
19 июля, 07:35
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Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. Совсем скоро должны состояться крестины дочери герцогов Сассекских
Принц Гарри и Меган Маркл хотят крестить дочь в Лондоне
Принц Гарри и Меган Маркл хотят крестить дочь в Лондоне / Фото: Getty Images

Королевская семья поздравляла герцогов Сассекских с рождениями дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, а Кейт Миддлтон недавно призналась, что с нетерпением ждет встречи с племянницей. По информации инсайдеров, примирение Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей может состояться на крестинах Лилибет. Как сообщается, принц Гарри хочет крестить дочь в Лондоне.

"Гарри уже рассказал близким друзьям, что крестины пройдут в Виндзоре, как это было и с его сыном Арчи. Пока супруги ждут подходящего момента для путешествия", – рассказал инсайдер Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гарри вместе с семьей собирается приехать в Лондон в сентябре. По информации СМИ, герцоги Сассекские будут присутствовать на масштабном мероприятии в честь дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.

Напомним, ранее королевский эксперт Даниела Элсер предположила, что крестины Лилибет могут повлиять на отношения пары с королевской семьей. По мнению Даниелы Элсер, если Меган Маркл и принц Гарри решать крестить дочь в США, они окончательно разорвут отношения с британским монархами.

В тренде

К слову, недавно Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Есть ли шанс у Меган Маркл и принца Гарри помириться с королевской семьей – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл готовят фильм о королевской семье.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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