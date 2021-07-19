Принц Гарри хочет, чтобы королевская семья присутствовала на крестинах их с Меган Маркл дочери

Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. Совсем скоро должны состояться крестины дочери герцогов Сассекских

Принц Гарри и Меган Маркл хотят крестить дочь в Лондоне / Фото: Getty Images

Королевская семья поздравляла герцогов Сассекских с рождениями дочери Лилибет Дианы Маунтбеттен-Виндзор, а Кейт Миддлтон недавно призналась, что с нетерпением ждет встречи с племянницей. По информации инсайдеров, примирение Меган Маркл и принца Гарри с королевской семьей может состояться на крестинах Лилибет. Как сообщается, принц Гарри хочет крестить дочь в Лондоне.

"Гарри уже рассказал близким друзьям, что крестины пройдут в Виндзоре, как это было и с его сыном Арчи. Пока супруги ждут подходящего момента для путешествия", – рассказал инсайдер Daily Mail.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Принц Гарри вместе с семьей собирается приехать в Лондон в сентябре. По информации СМИ, герцоги Сассекские будут присутствовать на масштабном мероприятии в честь дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес на осень из-за пандемии.

Напомним, ранее королевский эксперт Даниела Элсер предположила, что крестины Лилибет могут повлиять на отношения пары с королевской семьей. По мнению Даниелы Элсер, если Меган Маркл и принц Гарри решать крестить дочь в США, они окончательно разорвут отношения с британским монархами.

К слову, недавно Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри.

Есть ли шанс у Меган Маркл и принца Гарри помириться с королевской семьей – смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл готовят фильм о королевской семье.